Строительство Строительство и недвижимость

Развитие строительной отрасли региона обсудили на форуме в Самаре

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Развитие строительной отрасли и вопросы градостроительного потенциала Самарской области стали ключевыми вопросами на форуме, который собрал руководителей ведущих строительных компаний, представителей ресурсоснабжающих организаций и правительства региона.

Встреча стала открытой площадкой для обсуждения проблем и векторов развития отрасли. Правительство региона перезапускает градостроительную политику. Меняются принципы взаимодействия власти и застройщиков. Цель изменений - существенно улучшить работу строительного комплекса, нарастить объемы ввода в эксплуатацию жилья и социальных объектов, повысить качество строительства, сделать городскую среду более комфортной и современной.  

Ведущими спикерами встречи стали первый заместитель губернатора - председатель правительства региона Виталий Шабалатов, врио министра строительства Александр Фомин и врио министра градостроительства Андрей Грачев.  

В этом году перед строительной отраслью стоит задача ввести порядка 1700 млн кв. м жилья. Столько же было введено в 2025 году.

Потенциальных инвесторов ждут новые площадки. Это "Самарское Заречье" - участок 114 гектаров, где рассматриваются варианты жилой застройки формата "Самара Сити", гольф-поля, конного клуба и автодрома по примеру "ИгораДрайв". Другой проект - "Кряж" (90,89 гектара) - ориентирован на современный жилой район с транспортной и социальной инфраструктурой, разнообразием жилья от комфорт-класса и выше.

Стартует и реновация исторического центра Самары. Проект охватит пять кварталов на улицах Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей и других. Цель - сохранить архитектурную ценность и одновременно создать современное жилье и инфраструктуру. Проект включает обновление жилого фонда, сохранение фасадов ценных зданий, благоустройство и создание новых общественных пространств.

Чтобы сократить путь от идеи строительного проекта до ее воплощения, сделать все процедуры по оформлению документов более открытыми и прозрачными, правительство региона в течение прошлого года разработало и утвердило новые региональные нормы градопроектирования, правила застройки и землепользования, сформировало единый документ территориального планирования.  

Продолжается работа над цифровой системой, которая поможет сформировать градостроительный потенциал любого земельного участка и дать инвесторам всю необходимую информацию о нем фактически "в один клик".

Создан механизм "единого окна" - Центр содействия строительству, который помогает девелоперам в сборе информации и оформлении документов и значительно упрощает необходимые процедуры.

Правительство региона призвало застройщиков при реализации проектов ставить на первое место комфорт жителей, уделять особое внимание озеленению, благоустройству, дворам и общественным территориям, не допускать чрезмерной плотности застройки. Кроме того, приоритетами при проектировании новых жилых комплексов должны стать одновременное планирование улично-дорожной сети и применение современных и эстетичных архитектурных решений. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

