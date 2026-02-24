Авито Услуги: 83% спроса на строительство частных домов в Самарской области приходится на каркасные дома

Строительство индивидуального жилья в России вышло на рекордный уровень: по данным Минстроя, в 2025 году введено 63,5 млн кв. метров ИЖС — это исторический максимум для отрасли. Эксперты Авито Услуг проанализировали спрос на услуги строительства домов под ключ в 2025 году и сравнили его с показателями прошлого года.

Каркасные дома остаются базовым выбором для большинства заказчиков благодаря проверенной технологии и гибкости проектирования. В 2025 году на них пришлось 83% от общего спроса на строительство частных домов в Самарской области и 80% — в Самаре.

На модульные дома пришлось 17% от общего спроса на строительство частных домов по области и 20% — в областном центре. Хотя сама технология известна на рынке давно, в последние годы ее востребованность заметно выросла за счет развития заводских производственных процессов: повышения точности сборки, использования современных теплоизоляционных и конструкционных материалов, а также внедрения цифровых инструментов проектирования. Дополнительным фактором роста стали короткие сроки возведения и меньшая зависимость от погодных условий на этапе монтажа.

Каркасные дома возводятся непосредственно на участке заказчика на основе деревянного или металлического каркаса с последующим утеплением и отделкой. Модульные дома собираются из готовых заводских секций, что позволяет ускорить процесс строительства и минимизировать влияние внешних факторов. Оба формата относятся к сегменту быстровозводимого жилья, однако отличаются подходом к организации работ — от классической "полевой" сборки до высокой степени заводской готовности конструкций.