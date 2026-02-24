16+
Подворье "Дачные грёзы": "Реальянс" собирает пазл идеального отдыха "Создавать продукт так, чтобы не было стыдно": девелоперы в Самаре обсудили трансформацию отрасли Мэрия Самары отклонила план строительства микрорайона на проспекте Кирова "СовДел" добился права на строительство высотки в Тольятти по разрешению от 2015 года "Глобал Вижн" показал, как будет выглядеть новый детский сад в Амграде

Строительство Строительство и недвижимость

Авито Услуги: 83% спроса на строительство частных домов в Самарской области приходится на каркасные дома

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Строительство индивидуального жилья в России вышло на рекордный уровень: по данным Минстроя, в 2025 году введено 63,5 млн кв. метров ИЖС — это исторический максимум для отрасли. Эксперты Авито Услуг проанализировали спрос на услуги строительства домов под ключ в 2025 году и сравнили его с показателями прошлого года.

Каркасные дома остаются базовым выбором для большинства заказчиков благодаря проверенной технологии и гибкости проектирования. В 2025 году на них пришлось 83% от общего спроса на строительство частных домов в Самарской области и 80% — в Самаре.

На модульные дома пришлось 17% от общего спроса на строительство частных домов по области и 20% — в областном центре. Хотя сама технология известна на рынке давно, в последние годы ее востребованность заметно выросла за счет развития заводских производственных процессов: повышения точности сборки, использования современных теплоизоляционных и конструкционных материалов, а также внедрения цифровых инструментов проектирования. Дополнительным фактором роста стали короткие сроки возведения и меньшая зависимость от погодных условий на этапе монтажа.

Каркасные дома возводятся непосредственно на участке заказчика на основе деревянного или металлического каркаса с последующим утеплением и отделкой. Модульные дома собираются из готовых заводских секций, что позволяет ускорить процесс строительства и минимизировать влияние внешних факторов. Оба формата относятся к сегменту быстровозводимого жилья, однако отличаются подходом к организации работ — от классической "полевой" сборки до высокой степени заводской готовности конструкций.

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

