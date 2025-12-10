ГК "Эталон" завела в Самару две компании для строительства около "Самара Арены"

Группа компаний "Эталон", подконтрольная АФК "Система", зарегистрировала в Самаре две компании, которые займутся строительством около стадиона "Самара Арены".
16 октября было создано ООО "СЗ "Эталон-Солидарность", а 13 ноября в Самару мигрировало ООО "СЗ "Эталон-Самара" (до сентября компания называлась ООО "СЗ "Эталон-Нижнекамск" и имела татарстанскую прописку). Обе компании зарегистрированы по адресу в бизнес-центре "Бэл Плаза" на ул. Молодогвардейской, д. 204. Также у них общий гендиректор — Алексей Смоленцев.
Напомним, на Питерском международном экономическом форуме в июне этого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал соглашение о сотрудничестве региона с группой "Эталон". Планируется, что инвестор построит около стадиона "Солидарность Самара Арены" многофункциональный гостиничный комплекс с гостиницей, офисами и апартаментами длительного проживания. Общая площадь комплекса составит свыше 100 тыс. кв. м.
Объем инвестиций оценивается в 21 млрд рублей. Завершить проект планируется до 2032 года.
Кроме того, в конце октября в ГК "Эталон" сообщали, что ее президент Михаил Бузулуцкий представил Вячеславу Федорищеву архитектурно-градостроительную концепцию делового квартала, который планируется возвести между улицами Демократическая и Арена 2018. "Помимо региональных министерств, в квартале разместятся филиал госкорпорации "Роскосмос", офисы крупных компаний и павильоны выставочного центра — всего более 200 тыс. кв. м недвижимости", — сообщали в ГК.
3 декабря Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области опубликовала Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, о выполненных археологических полевых работах. Заказчиком экспертизы по участку площадью 9,4 га около "Самара Арены" выступало ООО "СЗ "Эталон-Солидарность". В акте указывается, что на данной территории "объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, не обнаружено".
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет