"СМК Орск" отмечает 90-летие запуском линии по производству сэндвич-панелей

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
5 декабря на заводе ООО "СМК Орск" состоялось знаковое событие. В рамках празднования 90-летнего юбилея предприятия был дан старт линии по производству сэндвич-панелей, используемых для строительства и ремонта жилых и промышленных комплексов.

Фото: предоставлено ГК "СМК"

В процедуре запуска линии приняли участие Губернатор Оренбургской области Евгений Александрович Солнцев и Председатель Совета директоров ГК "СМК" Александр Зинурович Шамсутдинов и заводчане.

Губернатор региона отметил, что данное событие стало возможным благодаря совместной работе и договоренностям, которые были достигнуты в рамках на ПМЭФ в июне этого года.

"Мы поставили общую цель — обеспечить рост экономики Оренбуржья: развивать промышленный потенциал региона, создавать новые рабочие места, увеличивать налоговые поступления в бюджет, развивать инфраструктуру региона. Сегодня мы видим первые результаты этих договоренностей: к запуску готова новая линия производства, установлено новое оборудование, обучен персонал, который будет работать на современном оборудовании", — отметил Губернатор Оренбургской области Евгений Александрович Солнцев.

"Линия сэндвич-панелей позволит предприятию выпускать более тысячи метров готовой продукции в сутки. Этот продукт найдет широкое применение в строительстве современных промышленных, логистических и коммерческих объектов. С вводом новой линии, помимо увеличения объемов производства, мы сможем предложить рынку более широкий ассортимент продукции, создать новые рабочие места, увеличить финансовые отчисления в бюджет региона", — заявил Председатель Совета директоров ГК "СМК" Александр Зинурович Шамсутдинов.

После церемонии запуска линии губернатор регион осмотрел несколько обновленных цехов производства. В этот же день в Орском Драматическом театре им. А. С. Пушкина состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею ООО "СМК Орск", на котором собрались несколько сотен работников завода, ветераны предприятия и почетные гости.

Праздник стал поводом не только вспомнить славную историю завода, но и отметить вклад лучших сотрудников. Губернатор Евгений Александрович Солнцев вручил награды лучшим работникам предприятия.

Особой частью торжества стало подписание трехстороннего Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между предприятием, городом и областью, закрепляющем общие цели по развитию и взаимной поддержке.

Сэндвич-панели используются в строительстве для возведения стен, кровли, перегородок и фасадов. Сэндвич-панели применяются на объектах с большой площадью застройки или там, где необходимо возвести объект в кратчайшие сроки без дополнительной облицовки и утепления.

