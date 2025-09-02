"СМК" завершила реализацию II этапа масштабной инвестиционной программы в Шадринске

31 августа 2025 года на предприятии АО "СМК Шадринск" в рамках реализации II этапа инвестиционной программы состоялось открытие производственного комплекса. Данный этап направлен на расширение площадей производства за счет строительства нового цеха обработки, обновление станочного парка, увеличение объема выпускаемой продукции и создание новых рабочих мест.

В мероприятии приняли участие Губернатор Курганской области Вадим Шумков и Председатель совета директоров Группы компаний "СМК" Александр Шамсутдинов.

"Я считаю, что это самый лучший подарок Шадринску на День города — открытие нового производства, где мы сейчас находимся. 265 новых рабочих мест с высокой заработной платой, что может быть лучше? Новый цех завода площадью порядка 10 тысяч квадратных метров. Для него приобретено современное оборудование, в том числе с финансовой поддержкой правительства области — это займы по 100 млн рублей на срок до 5 лет под очень небольшой процент. Правительство также проводит ремонт дорог, дворов и тротуаров в Новом посёлке, где живет основной коллектив завода. Сегодня с участием "СМК" в городе Шадринске проектируется реставрация старейшего храма — это Спасо-Преображенский собор 18 века. Вместе мы также реализуем проект по благоустройству парка "Созвездие" в Новом поселке", — отметил Вадим Шумков.

Реализация масштабной инвестиционной программы началась в конце 2022 года, что стало стратегически важным шагом для укрепления позиций компании на рынке и повышения её конкурентоспособности.

В 2024 году была запущена первая очередь производства, направленная на увеличение площади цеха обработки и расширение цеха отгрузки готовой продукции с целью оптимизации логистических процессов. Сегодня расширение производственных площадей — это приоритетное направление II этапа инвестиционной программы. Данный этап позволяет продолжить процесс модернизации производственных процессов и увеличение выпуска металлоконструкций, востребованных во всех регионах нашей страны.

Александр Шамсутдинов подчеркнул: "Строительство нового производственного комплекса — это промежуточный результат на пути к нашей основной цели: увеличению производственной мощности предприятия, созданию новых рабочих мест и увеличению прибыли. Реализация данной стратегии укрепляет наши конкурентные преимущества и позволяет уверенно наращивать присутствие на рынке".

Запуск такого высокотехнологичного производства — это значительный вклад в развитие промышленного и экономического потенциала региона.