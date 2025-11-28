ВТБ отчитался о прибыли за 10 месяцев

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 10 месяцев выросла на 0,6%, до 407,2 млрд руб.
ВТБ подтвердил прогноз по годовой прибыли в размере не менее 500 млрд рублей. За 10 месяцев 2025 года банк заработал 407,2 млрд рублей, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Результаты октября и 10 месяцев года закрепляют основные тенденции динамики финансовых показателей ВТБ текущего года — продолжение расширения чистой процентной маржи, сильный рост чистых комиссионных доходов и умеренная стоимость риска, отражающая стабильное качество кредитных портфелей и ребалансировку кредитного портфеля с упором на корпоративное кредитование. С учетом ожидаемого к концу года выделения заблокированных активов мы подтверждаем прогноз по годовой прибыли в размере не менее 500 млрд рублей", — заявил Пьянов.
По словам топ-менеджера, росту прибыли способствовал "приличный объем транзакционных и инвестиционных комиссий".
Банк продолжил "кредитный маневр": кредиты юридическим лицам выросли на 3,5%, физическим лицам — сократились на 5,6% до 7,4 трлн рублей. Нормативы достаточности капитала банка остаются выше регуляторных минимумов.
