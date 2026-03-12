ВТБ: сервис "второй руки" чаще всего подключают россияне старше 60 лет

16+
САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
По данным ВТБ, 70% клиентов, которые подключили сервис "второй руки", старше 60 лет. В основном механизм оказался востребованным среди женщин — их доля среди защищаемых составила 65%. 69% таких клиентов держат на счетах до 2 млн рублей, 26% — от 2,5 млн рублей и 2% — от 15 млн рублей.

Речь идет о функции совместного контроля над финансами, которая позволяет подключить к счету доверенное лицо. Если клиент хочет совершить операцию крупнее установленного лимита — например, перевод или снятие наличных — система запрашивает подтверждение у этого "защитника". Без его одобрения провести транзакцию нельзя.

Для подтверждения крупных банковских операций клиенты привлекают доверенных близких. По данным ВТБ, доверенные лица — тоже в основном женщины (55%), из них 28% — в возрастной группе 40–50 лет. Молодые люди (20-25 лет) менее всего заинтересованы в установке контроля над своими операциями со стороны родных и близких — только 3%.

Механизм "второй руки" помогает уберечь деньги клиентов от действий мошенников, отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков. По его словам, чтобы назначить "защитника", необязательно идти в отделение банка — можно сделать это онлайн в банковском приложении.

