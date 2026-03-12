ОТП Банк получил знак ответственного бизнеса в рамках Национальной Премии ответственного бизнеса. Церемония награждения прошла 26 февраля в кампусе СПбГУ "Михайловская дача" (Санкт-Петербург). ОТП Банк представляли лидеры OTP ESG Community — Татьяна Пиценко и Дарья Давыдова.

"ОТП Банк получил знак ответственного бизнеса, что подтверждает социальную ответственность компании, и говорит о серьёзном профессиональном признании. В планах ОТП Банка дальше развивать ESG-направление: усиливать экологические и социальные инициативы, вовлекать сотрудников и масштабировать проекты", — прокомментировала Дарья Давыдова.

Значимость инициатив ОТП Банка также подтвердило высокое жюри, благодаря чему вошел в шорт-лист премии сразу в двух номинациях: "Хедлайнеры ESG-принципов": хедлайнер в реализации экологических инициатив и хедлайнер в реализации корпоративных и внутрикорпоративных социальных программ. В этом году в шорт-лист вошло 415 заявок из трех стран и из 57 регионов России. На сегодняшний день проекты сообществ по интересам ОТП Банка, куда вовлечена почти треть сотрудников организации, составляют достойную конкуренцию инициативам самых крупных игроков рынка.

"За таким результатом стоят реальные действия: развитие ESG-сообщества в банке, продвижение экологических инициатив и поддержка проектов по устойчивому образу жизни. Сотрудники также активно занимаются волонтерской деятельностью, а компании участвуют в партнерских проектах с другими благотворительными и общественными организациями", — говорит Татьяна Пиценко.

Национальная Премия ответственного бизнеса основана Агентством по управлению репутацией в сфере устойчивого развития ESG Media в 2022 году и объединяет профессионалов и экспертов в области устойчивого развития и ESG, топ-менеджеров, реализующих практики устойчивого развития в своих компаниях, предпринимателей, социальных предпринимателей, представителей государственной власти, общественных деятелей и активных граждан.