16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Наблюдательный совет ВТБ принял решение о созыве Общего собрания акционеров ОТП Банк получил знак ответственного бизнеса Туристический поток внутри России растет четвертый год подряд НОВИКОМ поддерживает молодежные инициативы предприятий ОДК ПСБ запустил акцию "Бонус к пенсии"

Банки Финансы

ОТП Банк получил знак ответственного бизнеса

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ОТП Банк получил знак ответственного бизнеса в рамках Национальной Премии ответственного бизнеса. Церемония награждения прошла 26 февраля в кампусе СПбГУ "Михайловская дача" (Санкт-Петербург). ОТП Банк представляли лидеры OTP ESG Community — Татьяна Пиценко и Дарья Давыдова.

"ОТП Банк получил знак ответственного бизнеса, что подтверждает социальную ответственность компании, и говорит о серьёзном профессиональном признании. В планах ОТП Банка дальше развивать ESG-направление: усиливать экологические и социальные инициативы, вовлекать сотрудников и масштабировать проекты", — прокомментировала Дарья Давыдова.

Значимость инициатив ОТП Банка также подтвердило высокое жюри, благодаря чему вошел в шорт-лист премии сразу в двух номинациях: "Хедлайнеры ESG-принципов": хедлайнер в реализации экологических инициатив и хедлайнер в реализации корпоративных и внутрикорпоративных социальных программ. В этом году в шорт-лист вошло 415 заявок из трех стран и из 57 регионов России. На сегодняшний день проекты сообществ по интересам ОТП Банка, куда вовлечена почти треть сотрудников организации, составляют достойную конкуренцию инициативам самых крупных игроков рынка.

"За таким результатом стоят реальные действия: развитие ESG-сообщества в банке, продвижение экологических инициатив и поддержка проектов по устойчивому образу жизни. Сотрудники также активно занимаются волонтерской деятельностью, а компании участвуют в партнерских проектах с другими благотворительными и общественными организациями", — говорит Татьяна Пиценко.

Национальная Премия ответственного бизнеса основана Агентством по управлению репутацией в сфере устойчивого развития ESG Media в 2022 году и объединяет профессионалов и экспертов в области устойчивого развития и ESG, топ-менеджеров, реализующих практики устойчивого развития в своих компаниях, предпринимателей, социальных предпринимателей, представителей государственной власти, общественных деятелей и активных граждан.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5