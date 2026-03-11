16+
Количество выявленных поддельных купюр в регионе сократилось на 20%

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В банковском секторе Самарской области на 20% сократилось количество выявленных поддельных денежных знаков. За 2025 г. обнаружены 131 поддельная банкнота Банка России и одна поддельная монета. Большинство подделок - банкноты номиналом 5 тыс. рублей, их выявлено 82 штуки.

Кроме того, обнаружено шесть поддельных банкнот номиналом 2 тыс. руб., 37 банкнот номиналом 1 тыс. руб. и по три банкноты 500 и 200 рублей.

Каждому человеку, который использует в повседневной жизни наличные, нужно уметь проверять подлинность банкнот, прежде чем положить их в кошелек. Особенно это касается банкнот крупных номиналов, которые подделывают чаще всего. Для этого стоит обратить внимание как минимум на три защитных признака, которые определяются на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. На просвет вы можете проверить водяной знак и защитную нить. На ощупь можно почувствовать рельефные метки и надпись: "Билет Банка России". При наклоне банкноты можно увидеть скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры.

Рассмотреть защитные элементы банкнот с помощью специального оборудования можно на мастер-классах, которые проходят в филиале музея Банка России в Самаре бесплатно по предварительной записи на сайте музея.

Также информация о признаках подлинности каждой банкноты доступна на официальном сайте Банка России в разделе "Наличное денежное обращение" и в бесплатном мобильном приложении "Банкноты Банка России". Приложение не проверит банкноты на подлинность, но научит определять защитные элементы в интерактивном формате.

"В оборот постепенно поступают модернизированные банкноты. Жители региона уже привыкли использовать новые 100 руб. и 5 тыс. рублей. Хочу подчеркнуть, что банкноты более ранних выпусков при этом не нужно обменивать - они остаются в обращении и будут выходить из оборота по мере износа. Принуждают к обмену только мошенники", - отметил управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

