На конференции медиахолдинга "Комсомольская правда" "Экономика добрых дел: от инициативы к устойчивой ценности", которая прошла 5 марта 2026 года, начальник отдела развития внутрикорпоративных сообществ ОТП Банка Антонина Коломиец рассказала о роли внутрикорпоративных сообществ в развитии бизнеса.
Спикер отметила, что такие объединения сотрудников — важный и эффективный инструмент повышения вовлеченности сотрудников и формирования и продвижения корпоративной культуры и ценностей компании.
Сегодня в ОТП Банке успешно функционирует экосистема, которая включает около 50 сообществ, которые делятся по двум направлениям — профессиональные и по интересам. Почти половина сотрудников (более 3100 человек) банка состоят хотя бы в одном сообществе. В течение квартала в рамках экосистемы проходит более 100 мероприятий разной направленности.
Отдельное внимание спикер уделила ESG-сообществу. Созданное по инициативе сотрудников, сегодня сообщество включает 287 участников и фактически на добровольных началах выполняет функционал целого специализированного подразделения. В числе собственных инициатив — волонтерская поддержка благотворительных фондов, проведение внутренних благотворительных ярмарок, участие в донорских мероприятиях и организация собственных лекториев, посвященных важным социальным и экологическим темам.
Спикер подчеркнула, что участие сотрудников в добровольческих инициативах положительно отражается на бизнес-показателях компании: "Есть конкретные операционные метрики и результаты внутренних опросов, которые показывают, что сотрудники, вовлеченные в добровольческие сообщества, дают бизнесу больший эффект. Такие показатели, как NPS и CSI, позволяют измерить уровень вовлеченности. Эти метрики помогают ответить на важный вопрос — почему бизнесу стоит инвестировать в добрые дела", — отметила Антонина Коломиец.
"Чем моложе сотрудники, тем выше у них запрос на добрые истории и социальную повестку. Кандидатам важно понимать, какие полезные инициативы реализует компания. Сегодня для соискателей важна социальная ответственность и проявленность работодателя", — подчеркнула Антонина Коломиец.
Спикер также рассказала, что волонтерская деятельность в рамках сообществ развивается по нескольким направлениям — от экологических инициатив (раздельный сбор, уборка территорий) и поддержки приютов для животных до помощи детям и специализированным учреждениям (геронтологический центр, специализированные медицинские детские учреждения), а также важных социальных проектов (донорство крови). Комплексная работа по повестке всегда складывается из маленьких инициатив.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.