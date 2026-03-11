16+
Антонина Коломиец: "Чем моложе сотрудники, тем выше у них запрос на добрые истории и социальную повестку"

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
На конференции медиахолдинга "Комсомольская правда" "Экономика добрых дел: от инициативы к устойчивой ценности", которая прошла 5 марта 2026 года, начальник отдела развития внутрикорпоративных сообществ ОТП Банка Антонина Коломиец рассказала о роли внутрикорпоративных сообществ в развитии бизнеса.

Спикер отметила, что такие объединения сотрудников — важный и эффективный инструмент повышения вовлеченности сотрудников и формирования и продвижения корпоративной культуры и ценностей компании.

Сегодня в ОТП Банке успешно функционирует экосистема, которая включает около 50 сообществ, которые делятся по двум направлениям — профессиональные и по интересам. Почти половина сотрудников (более 3100 человек) банка состоят хотя бы в одном сообществе. В течение квартала в рамках экосистемы проходит более 100 мероприятий разной направленности.

Отдельное внимание спикер уделила ESG-сообществу. Созданное по инициативе сотрудников, сегодня сообщество включает 287 участников и фактически на добровольных началах выполняет функционал целого специализированного подразделения. В числе собственных инициатив — волонтерская поддержка благотворительных фондов, проведение внутренних благотворительных ярмарок, участие в донорских мероприятиях и организация собственных лекториев, посвященных важным социальным и экологическим темам.

Спикер подчеркнула, что участие сотрудников в добровольческих инициативах положительно отражается на бизнес-показателях компании: "Есть конкретные операционные метрики и результаты внутренних опросов, которые показывают, что сотрудники, вовлеченные в добровольческие сообщества, дают бизнесу больший эффект. Такие показатели, как NPS и CSI, позволяют измерить уровень вовлеченности. Эти метрики помогают ответить на важный вопрос — почему бизнесу стоит инвестировать в добрые дела", — отметила Антонина Коломиец.

"Чем моложе сотрудники, тем выше у них запрос на добрые истории и социальную повестку. Кандидатам важно понимать, какие полезные инициативы реализует компания. Сегодня для соискателей важна социальная ответственность и проявленность работодателя", — подчеркнула Антонина Коломиец.

Спикер также рассказала, что волонтерская деятельность в рамках сообществ развивается по нескольким направлениям — от экологических инициатив (раздельный сбор, уборка территорий) и поддержки приютов для животных до помощи детям и специализированным учреждениям (геронтологический центр, специализированные медицинские детские учреждения), а также важных социальных проектов (донорство крови). Комплексная работа по повестке всегда складывается из маленьких инициатив.

