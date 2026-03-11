АО "Транснефть - Приволга" провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе нефтепровода в Самарской области

Самарское районное нефтепроводное управление АО "Транснефть - Приволга" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) по устранению условного отказа с выходом нефти на водной поверхности в условиях ледостава. Тренировка проходила на подводном переходе магистрального нефтепровода через пруд Большой в Волжском районе Самарской области.

Цель мероприятия — проверка готовности и отработка действий персонала линейных аварийно-эксплуатационных служб нефтеперекачивающих станций и центральной ремонтной службы (ЦРС) Самарского РНУ при локализации аварийного выхода нефти на водной поверхности при наличии ледяного покрова.

По сценарию учений в районе подводного перехода через пруд было зафиксировано снижение давления ниже допустимого на участке обводного нефтепровода. Диспетчер условно остановил транспортировку нефти и оповестил руководителей подразделений Самарского РНУ. Для организации устойчивой радиосвязи была привлечена бригада АО "Связьтранснефть".

С целью локализации "разлива" на рубежи в расчетное время прибыли колонны ЦРС, линейных аварийно-эксплуатационных служб (ЛАЭС) НПС "Любецкая", "Покровская" и "Большая Черниговка", расположенных на расстоянии от 60 до 120 км от подводного перехода. Ширина пруда в месте проведения учения составила 100 м, глубина — до 2,4 м, толщина льда — 0,5 м. Специалисты провели обследование участков и приняли первичные меры по обеспечению безопасности: обозначили место предупреждающими знаками и сигнальными лентами.

Далее участники тренировочного мероприятия отработали действия по ремонту и восстановлению работоспособности нефтепровода, установке нефтесборного оборудования. Были использованы насосы для откачки нефти, сборный трубопровод, ледорезные машины, теплогенераторы, грузоподъемные механизмы, шанцевый инструмент, установлены емкости с ПВХ-покрытием для сбора "нефти", палатки, обеспечена противопожарная защита.

По итогам тренировки условный выход нефти локализован и ликвидирован в полном объеме в нормативные сроки. Всего в УТЗ было задействовано 60 человек и 20 единиц автомобильной и специальной техники.

Наблюдатели положительно оценили результаты проведенной тренировки, в ходе которой работники продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженность действий при ликвидации последствий условной аварийной ситуации.

Квалификация персонала, техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации на производственных объектах АО "Транснефть - Приволга", тем самым обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.