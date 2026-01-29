16+
Независимая нефтегазовая компания поздравила детей Самарской области с Новым годом

Соцподдержка Общество

Независимая нефтегазовая компания поздравила детей Самарской области с Новым годом

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ООО "ННК-Самаранефтегаз", входящее в Независимую нефтегазовую компанию, приняло участие в новогодней благотворительной акции. Детские подарки были переданы в Безенчукский и Челно-Вершинский районы Самарской области.

Фото: предоставлено ООО "ННК-Самаранефтегаз"

Создать праздничное настроение Компания помогает уже несколько лет подряд. В этом году получателями подарков стали дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи. Подарочные наборы, состоящие из развивающих игр и сладостей, были вручены на новогодних мероприятиях, а также в ходе адресных визитов.

Независимая нефтегазовая компания на постоянной основе поддерживает социально значимые инициативы на территории присутствия, способствует развитию детского спорта, оказывает помощь образовательным и культурным учреждениям.

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

