Независимая нефтегазовая компания поздравила детей Самарской области с Новым годом

ООО "ННК-Самаранефтегаз", входящее в Независимую нефтегазовую компанию, приняло участие в новогодней благотворительной акции. Детские подарки были переданы в Безенчукский и Челно-Вершинский районы Самарской области.

Создать праздничное настроение Компания помогает уже несколько лет подряд. В этом году получателями подарков стали дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи. Подарочные наборы, состоящие из развивающих игр и сладостей, были вручены на новогодних мероприятиях, а также в ходе адресных визитов.

Независимая нефтегазовая компания на постоянной основе поддерживает социально значимые инициативы на территории присутствия, способствует развитию детского спорта, оказывает помощь образовательным и культурным учреждениям.