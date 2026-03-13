Школьники Самарской области – победители и призеры Интеллектуальной олимпиады школьников ПФО

В пятницу, 13 марта 2026 г. в Перми состоялось торжественное закрытие окружного этапа ХI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди обучающихся школ и учреждений СПО.

Более 200 самых эрудированных учащихся школ и студентов 1 и 2 курсов учреждений СПО из регионов Приволжского и Уральского федеральных округов продемонстрировали свои лучшие навыки в робототехнике, управлении и программировании беспилотных летательных аппаратов, интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". Кроме того, в этом году ребята впервые соревновались в решении инженерных задач — актуальном и динамично развивающемся научно-прикладном направлении. Знания и навыки участников оценивали профессиональные профильные экспертные комиссии, в составе которых судьи международного уровня и эксперты всероссийских чемпионатов по конкурсным направлениям Олимпиады, преподаватели ведущих вузов России.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников Олимпиады поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев: "Интерес ребят к науке, постоянное стремление к профессиональному росту и желание развивать свой интеллектуальный потенциал достойны уважения и поддержки. Благодаря их усилиям и стараниям Олимпиада прошла в атмосфере справедливого соперничества, продемонстрировав равноправную конкуренцию за лидерские позиции, и стала ярким интересным событием. Каждому участнику была предоставлена возможность показать свои способности, установить дружеские контакты и получить новые знания. Организаторы мероприятия — правительство Пермского края — обеспечили высокий уровень организации всех этапов состязания. Выражаю благодарность всем причастным к организации мероприятия за ответственное отношение к проведению Олимпиады и сопровождению делегаций".

Самарскую область на окружном этапе в Перми представляли 13 ребят — победители регионального этапа. По итогам конкурсных испытаний в общекомандном зачете сборная Самарской области заняла 2 место, победителями и призерами стали:

— Форманюк Игорь, Рогов Дмитрий (Центр дополнительного образования ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный) — 1 место по Робототехнике;

— Лордугин Артем, Гусев Вячеслав ("Кванториум Жигулевская долина") — 2 место в Решении инженерных задач;

— Топоров Константин (МБУ Школа № 70 г. Тольятти, Тольяттинский Дворец детского и юношеского творчества) — 3 место в Управлении БПЛА.

"На окружном этапе олимпиады наши талантливые школьники показали высокие результаты. Поздравляю ребят с этим достижением и благодарю их наставников. В Самарской области всестороннему развитию детей уделяется большое внимание: для школьников региона работают "Точки роста" и Кванториумы, мини-технопарки, специализированные классы БАС и центр практической подготовки, классы "Российские технологии", кружки в учреждениях дополнительного образования. Благодаря этому учащиеся могут получить ценные знания и практический опыт в науке и технике, найти свое будущее призвание", — сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

Победители и призеры Олимпиады награждены фирменными кубками и памятными подарками.