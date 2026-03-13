16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Школьники Самарской области – победители и призеры Интеллектуальной олимпиады школьников ПФО Старт приема заявлений в первые классы на 2026-2027 учебный год откроется 17 марта 2026 года Самарские школьники участвуют в финале окружной интеллектуальной олимпиады в Перми ТГУ стал лауреатом премии правительства РФ в области качества Студенты из Самарской области стали обладателями стипендии от Благотворительного фонда "Система"

Образование Общество

Школьники Самарской области – победители и призеры Интеллектуальной олимпиады школьников ПФО

ПЕРМЬ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 13 марта 2026 г. в Перми состоялось торжественное закрытие окружного этапа ХI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди обучающихся школ и учреждений СПО.

Фото: министерство образования СО

Более 200 самых эрудированных учащихся школ и студентов 1 и 2 курсов учреждений СПО из регионов Приволжского и Уральского федеральных округов продемонстрировали свои лучшие навыки в робототехнике, управлении и программировании беспилотных летательных аппаратов, интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". Кроме того, в этом году ребята впервые соревновались в решении инженерных задач — актуальном и динамично развивающемся научно-прикладном направлении. Знания и навыки участников оценивали профессиональные профильные экспертные комиссии, в составе которых судьи международного уровня и эксперты всероссийских чемпионатов по конкурсным направлениям Олимпиады, преподаватели ведущих вузов России.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников Олимпиады поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев: "Интерес ребят к науке, постоянное стремление к профессиональному росту и желание развивать свой интеллектуальный потенциал достойны уважения и поддержки. Благодаря их усилиям и стараниям Олимпиада прошла в атмосфере справедливого соперничества, продемонстрировав равноправную конкуренцию за лидерские позиции, и стала ярким интересным событием. Каждому участнику была предоставлена возможность показать свои способности, установить дружеские контакты и получить новые знания. Организаторы мероприятия — правительство Пермского края — обеспечили высокий уровень организации всех этапов состязания. Выражаю благодарность всем причастным к организации мероприятия за ответственное отношение к проведению Олимпиады и сопровождению делегаций".

Самарскую область на окружном этапе в Перми представляли 13 ребят — победители регионального этапа. По итогам конкурсных испытаний в общекомандном зачете сборная Самарской области заняла 2 место, победителями и призерами стали:

— Форманюк Игорь, Рогов Дмитрий (Центр дополнительного образования ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный) — 1 место по Робототехнике;

— Лордугин Артем, Гусев Вячеслав ("Кванториум Жигулевская долина") — 2 место в Решении инженерных задач;

— Топоров Константин (МБУ Школа № 70 г. Тольятти, Тольяттинский Дворец детского и юношеского творчества) — 3 место в Управлении БПЛА.

"На окружном этапе олимпиады наши талантливые школьники показали высокие результаты. Поздравляю ребят с этим достижением и благодарю их наставников. В Самарской области всестороннему развитию детей уделяется большое внимание: для школьников региона работают "Точки роста" и Кванториумы, мини-технопарки, специализированные классы БАС и центр практической подготовки, классы "Российские технологии", кружки в учреждениях дополнительного образования. Благодаря этому учащиеся могут получить ценные знания и практический опыт в науке и технике, найти свое будущее призвание", — сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

Победители и призеры Олимпиады награждены фирменными кубками и памятными подарками.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5