16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито приглашает на стажировку молодых IT- специалистов Подбор учителей без границ: Юнион и КУРО внедрили единую систему рекрутинга для 900 школ Подмосковья Стоять нельзя действовать, или Где поставить технологическую запятую, - обсудят на Т1 Форуме Реклама без кликов, но с большими данными: как измерить влияние маркетинга на продажи МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности для жителей Самарской области

ИТ Транспорт и связь

Авито приглашает на стажировку молодых IT- специалистов

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Начинающие разработчики и тестировщики могут пройти профессиональную стажировку в команде Авито — набор уже открыт. Программа включает четыре направления — Backend, Frontend, Android и QA — и рассчитана на студентов старших курсов, выпускников технических и IT-специальностей, а также тех, кто завершил профессиональную переподготовку в сфере IT.

Стажировка длится девять месяцев и проходит в гибком формате: можно работать из офиса, удаленно или в гибридном режиме. Участники выполняют реальные задачи Авито, получают поддержку наставников и доступ к внутренним базам знаний компании.

Стажерам предоставляют технику для выполнения задач программы и компенсируют питание. У ребят будет возможность совмещать обучение с учёбой — занятость от 25 часов в неделю. После стажировки у лучших кандидатов будет возможность продолжить карьеру в Авито.

"Стажировка для нас — это полноценный инструмент развития будущих экспертов, близких нам по духу и ценностям. Нам важно, чтобы каждый участник с первого дня ощущал свою причастность к общему делу, видел реальный вклад своей работы и рос в среде, где ему готовы помогать", — комментирует Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодежью Авито.

Чтобы попасть на стажировку, необходимо подать заявку и прикрепить резюме до 26 марта, затем пройти несколько этапов отбора. Кандидатов ждут онлайн-тест и практическое задание, где нужно продемонстрировать знания по выбранному направлению — от работы с Git и HTTP до алгоритмов, SQL или принципов тестирования. Следующий этап — техническое и финальное интервью с командой и HR-специалистами Авито.

Итоги отбора компания подведёт до конца года, а старт стажировки запланирован на апрель 2026 года.

Стажировки в Авито доступны круглый год по всем направлениям бизнеса — от IT до креативных специальностей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5