16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Совместный проект Сферы и ВТБ признан проектом года на премии Global CIO Студенты Рязани обсудили начало карьеры в IT с ИТ-холдингом Т1 Т1 представил ИИ-платформу, которая подбирает сотрудников за 5 минут Взлом? Спасибо, но нет, или Как защитить себя в цифровой среде в 2026 году Стартовал третий конкурс "Цифровой марафон" от Сбера

ИТ Транспорт и связь

Совместный проект Сферы и ВТБ признан проектом года на премии Global CIO

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Проект миграции банка ВТБ на систему управления архитектурой "Сфера.Архитектура" (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг Т1) стал победителем премии "Проект года 2025" от Global CIO в номинации "Лучшее внедрение централизованной платформы архитектурного управления". Переход на решение от Сферы позволило банку успешно перейти с зарубежного аналога и создать гибкую, масштабируемую и безопасную среду для управления ИТ-архитектурой всей организации.

Команда Сфера.Архитектура предоставила ВТБ централизованное хранилище архитектурных данных. Все элементы теперь связаны между собой, что исключает дублирование, проблемы с согласованностью и обеспечивает высокое качество архитектурных решений. Система была адаптирована под внутреннюю методологию и процессы ВТБ благодаря Low-code-инструментам, что обеспечило гибкость и скорость внедрения.

В результате внедрения на 60% увеличилась скорость проектирования и согласования архитектурных схем, на 50% снизилось количество ошибок и дублирования благодаря встроенным проверкам и централизованному хранению данных. На платформе работают уже более 2 500 пользователей, более 90 000 архитектурных схем отрисовано и хранятся в системе.

"Победа в такой престижной премии для нас — это признание успешности нашего подхода к интеграции с бизнес-процессами крупных организаций. Совместный проект с ВТБ продемонстрировал, как современное архитектурное управление, объединяя лучшие методологии и инструменты, помогает компаниям создавать гибкую, управляемую и высокоэффективную ИТ-среду. Мы гордимся тем, что наше решение стало основой для цифровой трансформации такого масштабного клиента", — отметил Сергей Смирнов, директор по продуктам стрима Сфера.Управление Знаниями (вендор НОТА, ИТ-холдинг Т1).

"Внедрение Сфера.Архитектура позволило нам полностью отказаться от зарубежного решения, при этом сохраняя высокий уровень эффективности и безопасности в управлении архитектурой. Такие инициативы, как премия Global CIO, играют ключевую роль в популяризации развития технологических решений на российском рынке и помогают компаниям обмениваться опытом внедрения инновационных и безопасных продуктов", — добавил Владимир Пономарев, управляющий директор департамента операционной модели цифрового развития ПАО ВТБ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1