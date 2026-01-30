Совместный проект Сферы и ВТБ признан проектом года на премии Global CIO

Проект миграции банка ВТБ на систему управления архитектурой "Сфера.Архитектура" (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг Т1) стал победителем премии "Проект года 2025" от Global CIO в номинации "Лучшее внедрение централизованной платформы архитектурного управления". Переход на решение от Сферы позволило банку успешно перейти с зарубежного аналога и создать гибкую, масштабируемую и безопасную среду для управления ИТ-архитектурой всей организации.
Команда Сфера.Архитектура предоставила ВТБ централизованное хранилище архитектурных данных. Все элементы теперь связаны между собой, что исключает дублирование, проблемы с согласованностью и обеспечивает высокое качество архитектурных решений. Система была адаптирована под внутреннюю методологию и процессы ВТБ благодаря Low-code-инструментам, что обеспечило гибкость и скорость внедрения.
В результате внедрения на 60% увеличилась скорость проектирования и согласования архитектурных схем, на 50% снизилось количество ошибок и дублирования благодаря встроенным проверкам и централизованному хранению данных. На платформе работают уже более 2 500 пользователей, более 90 000 архитектурных схем отрисовано и хранятся в системе.
"Победа в такой престижной премии для нас — это признание успешности нашего подхода к интеграции с бизнес-процессами крупных организаций. Совместный проект с ВТБ продемонстрировал, как современное архитектурное управление, объединяя лучшие методологии и инструменты, помогает компаниям создавать гибкую, управляемую и высокоэффективную ИТ-среду. Мы гордимся тем, что наше решение стало основой для цифровой трансформации такого масштабного клиента", — отметил Сергей Смирнов, директор по продуктам стрима Сфера.Управление Знаниями (вендор НОТА, ИТ-холдинг Т1).
"Внедрение Сфера.Архитектура позволило нам полностью отказаться от зарубежного решения, при этом сохраняя высокий уровень эффективности и безопасности в управлении архитектурой. Такие инициативы, как премия Global CIO, играют ключевую роль в популяризации развития технологических решений на российском рынке и помогают компаниям обмениваться опытом внедрения инновационных и безопасных продуктов", — добавил Владимир Пономарев, управляющий директор департамента операционной модели цифрового развития ПАО ВТБ.
