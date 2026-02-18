16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
17 февраля прошла открытая питч-сессия инвестиционных ИТ-проектов "Сцена Опоры" Сбер открыл прием заявок в международный акселератор Sber500 Актуальное предложение Imredi для цифровизации розничных сетей позволит отказаться от ненадежных мессенджеров На Авито стартовал новый "Урок цифры" о рекомендательных алгоритмах Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет

ИТ Транспорт и связь

17 февраля прошла открытая питч-сессия инвестиционных ИТ-проектов "Сцена Опоры"

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ходе отборочного этапа организационным комитетом сессии было получено свыше 150 заявок от проектов, представляющих различные субъекты Российской Федерации, в дальнейшем планируется масштабирование данного формата с расширением количества участников.

По результатам федерального отбора сформирован перечень финалистов: 10 инвестиционно-ориентированных ИТ-проектов основного конкурса, а также 11 проектов детских технологических и образовательных учреждений из различных регионов страны, которые примут участие вне конкурсного отбора в демонстрационном и образовательном формате.

Финальный этап питч-сессии состоялся 17 февраля 2026 года в онлайн-формате. Среди решений, которые команды представили в финале: программное обеспечение для оцифровки лесных массивов и определения пород деревьев; AI-платформа для автоматизации государственных и корпоративных закупок; приложение для диагностики болезней сельскохозяйственных культур с помощью AI, сервис цифровой дистрибуции музыкального контента и другие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1