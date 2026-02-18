17 февраля прошла открытая питч-сессия инвестиционных ИТ-проектов "Сцена Опоры"

В ходе отборочного этапа организационным комитетом сессии было получено свыше 150 заявок от проектов, представляющих различные субъекты Российской Федерации, в дальнейшем планируется масштабирование данного формата с расширением количества участников.

По результатам федерального отбора сформирован перечень финалистов: 10 инвестиционно-ориентированных ИТ-проектов основного конкурса, а также 11 проектов детских технологических и образовательных учреждений из различных регионов страны, которые примут участие вне конкурсного отбора в демонстрационном и образовательном формате.

Финальный этап питч-сессии состоялся 17 февраля 2026 года в онлайн-формате. Среди решений, которые команды представили в финале: программное обеспечение для оцифровки лесных массивов и определения пород деревьев; AI-платформа для автоматизации государственных и корпоративных закупок; приложение для диагностики болезней сельскохозяйственных культур с помощью AI, сервис цифровой дистрибуции музыкального контента и другие.