От профи до покупателя: на Авито началось тестирование ИИ-ассистентов

Ави и Ави Pro — так зовут новых помощников на Авито, которые помогут покупателям разобраться в запросах, а профессиональным продавцам решить множество диалоговых задач. Технологическая платформа Авито начала тестирование двух ИИ-ассистентов — пока запуск проходит поэтапно на ограниченной группе пользователей. Всего в 2026 году Авито планирует вложить в развитие ассистентов около миллиарда рублей.

Ави подбирает релевантные предложения по описанию задачи и помогает разобраться в различиях между вариантами. Ави Pro помогает вести бизнес эффективнее — анализирует статистику объявлений, выявляет причины изменений в показателях и подсказывает, как повысить эффективность продаж. Это первый шаг к новому формату взаимодействия с платформой. Команда тестирует ассистентов, изучая реальные сценарии использования и дорабатывая возможности на основе обратной связи.

"Каждый день на Авито происходят миллионы хороших историй: удачные находки, выгодные сделки, нужные услуги. Ассистенты помогут таким историям случаться чаще. Для Авито диалоговый интерфейс — это новый уровень пользовательского пути. Он сократит количество действий до решения задачи, повысит конверсию в успешные сделки и позволит платформе лучше понимать намерения пользователя. Для бизнеса это стратегический переход: Авито становится совсем персонализированным, ориентированным на быстрое решение самых разных потребностей пользователей", — Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито.

Запросы аудитории

Исследования Авито показывают высокий спрос аудитории на ИИ-помощников. Покупатели часто сталкиваются с проблемой выбора: 59% пользователей приходят на платформу без чёткого запроса, а 43% уже готовы доверить выбор цифровому ассистенту. Среди профессиональных продавцов 24% уже используют внешние ИИ-сервисы, но сталкиваются с их непониманием логики Авито и нерелевантными советами. Опрос показал, что продавцы заинтересованы в советах от ИИ: рекомендациях по улучшению видимости объявлений, помощи в управлении контентом, советов по увеличению продаж и других сценариев.

Возможности ассистентов

Ави понимает естественный диалог и показывает наиболее подходящие варианты — как знающий помощник, который поможет принять решение. Анализирует контекст и понимает как чёткие запросы ("iPhone 13 Pro до 50 тысяч"), так и размытые ("нужен мощный ноутбук для игр"). Он может сравнивать предложения между собой, даст понятные рекомендации, объяснит плюсы и минусы, порекомендует сопутствующие товары или услуги. Ассистент легко переключается между категориями, от авто и недвижимости до электроники и одежды, понимая специфику каждой из них.

Ави Pro работает в личном кабинете профессиональных продавцов и будет интегрирована со всеми инструментами статистики. Это позволит ей давать более персонализированные консультации как по всему аккаунту, так и по отдельным объявлениям. Она сможет анализировать статистику с учётом действий покупателей и других игроков, объяснить изменения в метриках с учётом трендов на платформе, а в будущем поможет создать продающее описание и автоматизирует работу с объявлениями. Ави Pro запускается на ранней стадии и будет развиваться на основе обратной связи первых пользователей.

Как работает технология

Ассистенты работают на системе специализированных ИИ-агентов, каждый из которых отвечает за свою часть задачи: подбор вариантов, уточнение параметров, анализ статистики и тд. Запрос автоматически передаётся нужному агенту в зависимости от контекста — если пользователь переключается в поиске, например, с автомобилей на кроссовки, система автоматически перенаправляет его к нужному ИИ-помощнику. Ответ может проходить через несколько этапов: один агент формирует содержание, другой — оптимизирует стиль, третий — проверяет контекст. Такая система помогает оптимизировать нагрузку при обработке миллионов запросов и давать более качественные и корректные ответы.

Авито планирует запустить ассистентов на собственных ИИ-моделях, обученных на данных платформы: мощные — для генерации и аналитики, лёгкие — для классификации запросов. Точность рекомендаций обеспечивается уникальной экспертизой Авито: модели обучаются на самом полном массиве данных о рынке, от актуальных цен до трендов спроса, что позволяет ассистенту понимать контекст так, как не способны общие ИИ-сервисы.

Планы развития

Первые тесты помогут понять, как люди взаимодействуют с ИИ в разных задачах на платформе. В 2026 году Ави и Ави Pro станут умнее и функциональнее. Покупатели смогут искать товары по фото и общаться с ИИ голосом. Продавцы получат инструменты для массового управления контентом и систему мониторинга, которая отслеживает эффективность объявлений и предупреждает о проблемах. Ассистенты научатся запоминать историю диалогов и запоминать предпочтения пользователя.