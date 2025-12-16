Исследование ИТ-холдинга Т1: к 2030 году 80% разработчиков потребуется переподготовка в области генеративного ИИ

Фундаментальная переподготовка, взращивание начинающих специалистов до middle- и senior-уровней, акцент на отечественных технологиях и ИИ-навыках как базовом требовании — ключевые направления ИТ-образования в России в ближайшие годы. К таким выводам пришли аналитики ИТ-холдинга Т1 в рамках исследования "ИТ-рынок в России 2025-2026: импульсы, энергия и потенциал", которое было представлено на конференции "Импульс Т1". В перспективе эти подходы позволят стабилизировать рынок труда в отрасли, а также изменят ландшафт ИТ-профессий.

Российский рынок ИТ-образования в последние несколько лет развивался под влиянием общей экономической неопределенности, драматически возросшего дефицита ИТ-кадров — в 500–700 тысяч человек — и повсеместного проникновения ИИ. На фоне этого наиболее востребованными форматами обучения стали быстрые и доступные курсы для развития навыков либо программы переподготовки для последующего трудоустройства. В ближайшие годы ключевыми направлениями ИТ-образования станут специализация под импортозамещение и отечественные решения, а также внедрение ИИ-грамотности как обязательного стандарта. Так, к 2030 году 80% программистов будет необходима переподготовка в области работы с генеративным ИИ.

Кроме того, острая нехватка middle- и senior-специалистов обуславливает необходимость сосредоточиться на фундаментальной переподготовке и активном развитии кадров до высоких грейдов. Главная роль здесь переходит к корпоративным университетам: игроки ИТ-рынка готовы инвестировать во внутреннее обучение для взращивания junior-разработчиков.

Коллаборативное и peer-to-peer обучение будет вытеснять индивидуальное изучение программ, а микрообучение, встроенное в рабочий процесс, заменит учебные отпуска. Быстрый рост спроса на кадры, умеющие работать с отечественными ИТ-решениями — к примеру, спрос на 1С-разработчиков вырос на 25%, — спровоцировал переход с универсальных курсов к специализированным образовательным трекам под конкретные технологии и рынки, которые базируются на практических кейсах.

"Крупные ИТ-компании уже сейчас влияют на весь процесс подготовки ИТ-специалистов через собственные проекты. Государство, в свою очередь, может ускорить дальнейшую трансформацию через регуляторные инициативы и целевое финансирование. Стоит ожидать, что следующим этапом станет масштабирование практики наиболее активных игроков ИТ-рынка по предоставлению доступа к своим платформам, что создаст целые образовательные экосистемы, как, например, GitHub для разработчиков или AWS для облачных специалистов. В итоге непрерывное обучение станет неотъемлемой частью работы в ИТ, а также повысит качество реализации и предсказуемость проектов ИТ-компаний", — прокомментировала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Развитие новых подходов к ИТ-образованию в ближайшие годы также даст возможность переиндексировать уровень дохода в ИТ-отрасли для junior-специалистов, где сейчас наблюдается разрыв ожидание/реальность. Снизится и географический дисбаланс — удаленное обучение и работа позволят ИТ-компаниям нанимать кадры из регионов, что сместит фокус с Москвы как приоритетного ядра ИТ-рынка. В перспективе нескольких лет появятся новые профессии и исчезнут старые: к примеру, роль junior-разработчика с базовыми навыками будет автоматизирована ИИ и перейдет в категорию опций, а такие профессии, как AI-интегратор, специалист по этике ИИ, промт-инженер, закрепятся как стандартные.