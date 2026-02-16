16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Крупная промышленная группа из Самарской области усилила киберзащиту

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Группа компаний Волгаэнергопром повысила безопасность IT-инфраструктуры. Специалисты МегаФона развернули на всех предприятиях межсетевой экран нового поколения — NGFW (Next Generation Firewall).

ГК Волгаэнергопром объединяет предприятия в сфере сварочных технологий, автоматизации и роботизации производства, а также автономного и резервного энергоснабжения. В структуру входят компании производственно-инжинирингового и торгового профиля.

Цифровую инфраструктуру группы компаний теперь защищает МегаФон NGFW. Это решение сочетает в себе функции базового экрана между глобальным интернетом и локальной компьютерной сетью с глубоким анализом трафика (DPI), системой предотвращения вторжений (IPS) и фильтрацией по приложениям и пользователям. Продукт также интегрирован с сервисами защиты от современных киберугроз.

"Классические файрволы не успевают за развитием киберпреступности. Злоумышленники научились обходить стандартные фильтры протоколов, маскируя атаки в сложном зашифрованном трафике. NGFW способен объединить разрозненные функции защиты, создать единую точку выхода в интернет и применить общие политики информационной безопасности даже в крупных территориально распределенных компаниях", — рассказал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

Клиенты могут выбрать наиболее удобный формат внедрения: в облаке оператора, в собственном ЦОД или в рамках гибридной модели. Облачный сценарий позволяет избежать капитальных затрат на закупку оборудования и его обслуживание.

"Мы растем, реализуем масштабные проекты, выходим на новые рынки, укрепляем наше присутствие от Самары до Китая и ОАЭ, открываем новые направления. Кибербезопасность — важный элемент стабильной работы. Выбранное нами решение от МегаФона ценно тем, что интегрируется в текущую инфраструктуру и масштабируется под задачи бизнеса", — отметил Евгений Иванов, IT-директор ГК Волгаэнергопром.

