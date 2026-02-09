16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ В Самарской области отремонтируют более 100 км дорог и 11 мостов по нацпроекту В Самарской области решат проблему с пробками из большегрузов у Новосемейкино В 2026 году на южной окраине Самары запустят строительство дорожных развязок Определен топ-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области

Дорожное строительство Транспорт и связь

В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2026 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области приведут в нормативное состояние 11 километров дорог, ведущих к научным и образовательным центрам региона. Ремонт повысит транспортную доступность ключевых НИИ и безопасность дорожного движения на подъездных путях для тысяч специалистов и учащихся.

Работы охватят два ключевых объекта в Самаре. На Московском шоссе (от ул. Мичурина до пр. Кирова) будет отремонтирован участок протяженностью 9,2 км. Обновление верхнего слоя покрытия, замена люков и бортового камня обеспечат комфортный подъезд к Самарскому государственному медицинскому университету.

"На базе Клиник медуниверситета проводятся важные исследования мирового уровня, включая разработку лекарств для онкобольных без химиотерапии. Многие наши сотрудники ежедневно добираются на работу по Московскому шоссе. Мы с нетерпением ждем ремонта этой магистрали, включая подъезд к Клиникам СамГМУ по Карла Маркса и академика И. Б. Солдатова. Ровное и качественное покрытие — это вопрос не только комфорта, но и безопасности для тех, кто ежедневно занимается спасением жизней", — отметил Игорь Давыдкин, проректор по научной работе Самарского государственного медицинского университета.

Также будет приведена в нормативное состояние улица Лукачева на участке от ул. Маломосковской до ул. Ново-Садовой протяженностью 1,27 км. Ремонт этого участка улучшит транспортную доступность для исследовательского кластера Самарского университета имени С. П. Королева.

Работа по обновлению дорожной инфраструктуры в регионе ведется в регионе последовательно. Ранее в рамках нацпроектов уже были отремонтированы участки дорог, ведущие к Институту инновационного развития СамГМУ и Институту проблем управления сложными системами РАН.

Также в период с 2020 по 2024 год в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 18 участков дорог, ведущих к 15 объектам науки в Самаре и Тольятти, включая подъезды к Самарскому НИИСХ им. Н. М. Тулайкова и Самарскому научному центру РАН, (Институт экологии Волжского бассейна).

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1