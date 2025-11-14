В Самарской области завершается капремонт моста на маршруте Самара — Тольятти

Капитальный ремонт моста через реку Курумку на автодороге Волжский — Курумоч — "Урал", входящей в маршрут движения Самара — Тольятти, вышел на завершающий этап.

Работы выполняются в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни. В ходе капитального обновления искусственного сооружения увеличена пропускная способность участка за счет расширения проезжей части с 8 до 10 м. Это обеспечит бесперебойное движение для 7,5 тыс. автомобилей, проезжающих здесь ежедневно.

Работы на мостовом переходе, который располагается в черте с. Курумоч, начались в июле 2025 г. и кардинально преобразили объект, построенный более 50 лет назад. Вместо устаревших металлических пролетов установлены арочные конструкции высокой прочности, способные эффективно перераспределять нагрузку от проезжей части на опоры и боковые элементы.

Для обеспечения безопасности и долговечности объекта применены передовые инженерные решения: укрепление опор с помощью габионных конструкций и укладка трехслойного асфальтобетонного покрытия с износостойким верхним слоем из щебеночно-мастичной смеси. Сейчас подрядчик завершает асфальтирование тротуаров и выполняет работы по разбору объездной дороги, которая была организована на время ремонта.

Строители успешно справились со сложными геологическими условиями. "Здесь сыпучие грунты, болотистая местность — приходилось делать отсыпку, устанавливать шпунтовые ограждения и сваи. Постоянно откачивали воду, переносили русло от одной опоры к другой", — рассказал директор подрядной организации Анатолий Ткачев.

Значимость обновленного моста уже оценили жители Курумоча и сотрудники экстренных служб. Новое качественное покрытие и расширенная проезжая часть позволили сократить время в пути для бригад Волжской районной больницы.

"Мы постоянно ездим по местному мосту. Раньше приходилось стоять в пробке и часто ремонтировать машину. Теперь проблема решилась. Дорога ровная, удобная, и мы быстрее доезжаем к пациентам", — рассказала фельдшер бригады неотложной медицинской помощи Елена Агай, которая оказывает помощь жителям семитысячного с. Курумоч и ближайших населенных пунктов.

Особое внимание в проекте уделено безопасности для пешеходов. Вдоль моста построены новые тротуары с барьерными ограждениями, которые связали часть с. Курумоч с остановочным пунктом.

"Мост сделан прекрасно, и движение стало беспрерывным. Сейчас доделывают тротуар — это большое подспорье для людей, которые спускаются к остановке. Конструкция хорошая и, уверен, прослужит долго", — поделился впечатлениями житель поселка Дмитрий Карпинский.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным, находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Всего до конца 2025 г. в регионе приведут в нормативное состояние 19 мостовых сооружений общей протяженностью почти 1265 м в 15 районах области. На сегодня работы на 15 объектах уже завершены. Приоритет при планировании ремонтов отдается мостам, расположенным на единственных дорогах, связывающих удаленные населенные пункты с социальной и транспортной инфраструктурой.