"Самара" в Саратове переиграла "Автодор" — 95:87

В четверг, 12 февраля, в Саратове состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный "Автодор» принимал "Самару". Встреча завершилась победой гостей со счетом 95:87.

Евгений Минченко и Никита Михайловский, так хорошо знакомые с саратовскими кольцами, сразу же напомнили о себе местной публике. А потом за дело взялся Глеб Шейко, реализовавший две трехи подряд. "Самара" начала матч без малейшего стеснения. 5 очков подряд от Евгения Минченко это только подтвердили: наша команда вела 15:13 после шести сыгранных минут. Но затем атака перестала работать: до конца стартового периода самарцы разжились лишь двумя точными штрафными от вернувшегося в строй Михаила Кулагина. И хозяева вырвались вперед: 17:18.

С началом второй четверти, впрочем, самарское нападение вновь заработало на максимуме. Трехи от Глеба Шейко и Данилы Походяева, чуть позже они еще раз выстрелили дуплетом — к середине периода наша команда вернула себе лидерство: 33:29. Евгений Минченко и Никита Михайловский, казалось, упрочили лидерство, доведя преимущество до "+6" (39:33). Но вновь концовка десятиминутки осталась за саратовцами, выдавшими отрезок 12:2. К большому перерыву "Самара" уже уступала: 41:45.

Отдохнув, самарцы бросились в погоню. Первые свои очки набрали "промолчавший" всю первую половину Дмитрий Чебуркин и восстановившийся от травмы Артем Чеваренков. Гости какое-то время держались совсем рядом, но к середине третьей четверти саратовцы чуть ускорились: 51:58. Треха от Михаила Кулагина не сразу, но все же разбудила команду. И в концовке периода ударный отрезок в полторы минуты выдали Данила Походяев и Никита Михайловский: 10 очков на двоих — и вот уже мы снова впереди, 64:62 перед заключительной десятиминуткой.

А как началась решающая четверть: 5 очков от Михайловского, очередное попадание от Походяева — и "+9". Те же 9 очков задела наша команда имела и к середине периода: 81:72 после "2+1" от Никиты Михайловского. "Автодор", конечно, не оставлял попыток спасти матч — но наша команда отвечала на все удары хозяев. Да еще и штрафные самарцы били на редкость хладнокровно. И очередные "2+1", на этот раз от Евгения Минченко, за две минуты до финальной сирены стали сигналом: 88:80 — "Самара" победу уже не отдаст. Продолжая наказывать соперника с линии, наша команда довела матч до второй победы в сезоне. 95:87 (18:17, 27:26, 17:21, 25:31) — победа "Самары".