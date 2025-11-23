16+
Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" проиграли "Локомотиву-Кубани" — 74:102

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 22 ноября, БК "Самара" на своем поле встретился с "Локомотивом-Кубанью" из Краснодара.

Самарцы начали бодро и вначале даже вели в счете. Но в середине первого периода при счете 8:8 что-то пошло не так, и гости смогли уйти в отрыв на девять очков. Потом ситуация немного выправилась — 15:21.

В первые две минуты второго периода отставание волжан выросло уже до 15 очков. А когда им удалось сократить разрыв до 10 очков, гости вновь ринулись вперед. За минуту до большого перерыва счет был 28:49.

После перерыва ситуация не изменилась. В третьем периоде гости нарастили разрыв до 30 очков. В последней десятиминутке разница так и оставалась около 30 очков. Матч завершился поражением "Самары" — 74:102.

Игру прокомментировал главный тренер "Самары" Владислав Коновалов: "Начали игру — вроде бы был какой-то рисунок, потом же мы словно сами себе стали соперниками: стали выдумывать какие-то ситуации, из которых тяжело атаковать. Все разбирали и говорили, но игроки немного потеряли фокус. Защита, конечно, во второй четверти, когда нас затаптывали изнутри в "краске" — это было не совсем то. И от наших "больших" мы ожидали более агрессивной и подвижной игры, пришлось перейти на "маленький" состав. Где-то отбились, пытались атаковать на темпе, были удачные моменты — но подборы и количество потерь слишком сказываются на нас. У нас не настолько богатый ресурс, чтобы мы разбазаривали свою игру на ровном месте. Успех не приходит просто, его нужно заработать, заработать именно на площадке, при своих зрителях. Пахать и работать! Я не обвиняю никого из игроков — говорю о команде, которая должна грызться на своем паркете. Возможно, сказалось давление: давно не было домашней игры, хотелось себя проявить".

Следующий матч самарцы проведут в 10 декабря в Санкт-Петербурге с "Зенитом".

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

