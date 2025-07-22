Защитник Александр Кузнецов подписан БК "Самара"

Александр Кузнецов, несколько лет назад "капитанивший" в самарской "молодежке", возвращается в БК "Самара".

Воспитанник самарского баскетбола (первый тренер — Василий Коннов). Несколько лет провел в системе ЦСКА, где стал серебряным призером чемпионата ДЮБЛ в 2015 году.

Сезон-2016/2017 отыграл за команду "Энергия-СамГТУ" (Самара) в Студенческой лиге ВТБ, попал в число участников Матча звезд АСБ и по итогам сезона был признан лучшим молодым игроком чемпионата АСБ.

Сезон-2017/2018 отыграл в молодежной команде "Самары". Серебряный призер Единой молодежной лиги ВТБ (2017/2018).

Затем выступал за команды "Университет-Югра" (2018-2020), "МицуБаскет" (Липецк, август 2020 — январь 2021 г.), "Челбаскет" (Челябинск, февраль 2021 — май 2022 г.) и "Купол-Родники" (Ижевск, 2022-2025).

В сезоне-2024/2025 в составе "Купола-Родники" принял участие в 34 матчах Суперлиги, в которых в среднем набирал 5,9 очка и делал 2,5 подбора и 3,5 передачи.



"В Самару я возвращаюсь с радостными чувствами и положительными эмоциями. Обычно я приезжал сюда только летом в межсезонье, а сейчас вернулся на весь сезон: играть за родной клуб и родной город. И это очень радует! Над предложением "Самары" долго не думал: я всегда хотел играть дома. Изначально меня пригласили на просмотр, и мне удалось себя проявить. Хотелось бы поблагодарить за этот шанс тренерский штаб и всех тех, кто причастен к клубу. Я, конечно, следил за командой все эти годы. Все-таки это мой родной город, и всегда было интересно наблюдать, как выступает "Самара". И уже хочется поскорее начать предсезонную подготовку, готовиться к официальным играм. Мы будем стараться радовать болельщиков красивой, зрелищной и, главное, победной игрой. Приглашаем всех на предстоящие матчи, приходите и болейте за "Самару"!, - сказал Кузнецов.