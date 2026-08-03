Защитник Артем Пивцайкин покидает БК "Самара"

Защитник Артем Пивцайкин покидает "Самару" по истечении срока действия контракта.

Воспитанник самарской СШОР № 1, Пивцайкин выступал за команды нашего клуба с 2023 года. Весной 2025-го он дебютировал в Единой Лиге ВТБ и в минувшем сезоне был важным игроком ротации основной команды "Самара". И заслужил первый для себя вызов в национальную сборную России.

В сезоне-2025/2026 Артем принял участие в 33 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 3,1 очка и делал 1,1 подбора и 1 передачу, сообщает пресс-служба БК "Самара".