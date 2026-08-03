Защитник Артем Пивцайкин покидает БК "Самара"

Защитник Артем Пивцайкин покидает "Самару" по истечении срока действия контракта.
Воспитанник самарской СШОР № 1, Пивцайкин выступал за команды нашего клуба с 2023 года. Весной 2025-го он дебютировал в Единой Лиге ВТБ и в минувшем сезоне был важным игроком ротации основной команды "Самара". И заслужил первый для себя вызов в национальную сборную России.
В сезоне-2025/2026 Артем принял участие в 33 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 3,1 очка и делал 1,1 подбора и 1 передачу, сообщает пресс-служба БК "Самара".
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!