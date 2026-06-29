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Баскетбол Спорт

Банкротящийся БК "Самара" задолжал налоговой 33 млн рублей

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление регионального УФНС России о включении своих требований в реестр банкротящегося баскетбольного клуба "Самара". Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Согласно материалам дела, клуб задолжал налоговой почти 33,3 млн рублей. Большую часть суммы — 25,27 млн рублей — составляют страховые взносы. Также организация должна выплатит налог в размере 3,4 млн рублей и пени в 4,5 млн рублей.

Финансовые проблемы у клуба возникли в конце 2024 года. Сообщалось, что ряд спонсоров по разным причинам решили прекратить поддержку команды. В январе 2025 года БК подал в суд заявление о банкротстве. Согласно материалам дела, долги организации перед кредиторами составляют 165,2 млн рублей и средств на их погашение нет.

Арбитраж удовлетворил заявление клуба о введении процедуры наблюдения и назначил временным управляющим члена Союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Александра Маслакова. В декабре он представил отчет о финансовом состоянии организации и ходатайствовал о признании БК банкротом и открытии конкурсного производства. Суд согласился. На тот момент долги клуба оценивались 86,7 млн рублей, а основные средства — в 124 тысячи рублей.


Сейчас на соревнованиях регион представляет новый БК "Самара". Это автономная некоммерческая организация, учредителем которой является министерство спорта Самарской области.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

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