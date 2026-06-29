Банкротящийся БК "Самара" задолжал налоговой 33 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление регионального УФНС России о включении своих требований в реестр банкротящегося баскетбольного клуба "Самара". Информация об этом опубликована в КАД ВАС.
Согласно материалам дела, клуб задолжал налоговой почти 33,3 млн рублей. Большую часть суммы — 25,27 млн рублей — составляют страховые взносы. Также организация должна выплатит налог в размере 3,4 млн рублей и пени в 4,5 млн рублей.
Финансовые проблемы у клуба возникли в конце 2024 года. Сообщалось, что ряд спонсоров по разным причинам решили прекратить поддержку команды. В январе 2025 года БК подал в суд заявление о банкротстве. Согласно материалам дела, долги организации перед кредиторами составляют 165,2 млн рублей и средств на их погашение нет.
Арбитраж удовлетворил заявление клуба о введении процедуры наблюдения и назначил временным управляющим члена Союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Александра Маслакова. В декабре он представил отчет о финансовом состоянии организации и ходатайствовал о признании БК банкротом и открытии конкурсного производства. Суд согласился. На тот момент долги клуба оценивались 86,7 млн рублей, а основные средства — в 124 тысячи рублей.
Сейчас на соревнованиях регион представляет новый БК "Самара". Это автономная некоммерческая организация, учредителем которой является министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!