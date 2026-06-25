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Баскетбол Спорт

Защитник Никита Михайловский покидает БК "Самара"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник Никита Михайловский по истечении срока действия контракта покидает "Самару", сообщает пресс-служба клуба.

Фото: БК Самара

Никита присоединился к самарцам летом прошлого года. Он сразу же стал не просто одним из самых ярких игроков "Самары" — а самым результативным игроком Единой Лиги ВТБ. Спортсмен провел в чемпионате 26 матчей, неизменно начиная их в стартовом составе. И в среднем за игру набирал 20,5 очка и делал 7,3 подбора и 3 передачи.

В феврале Михайловский представлял "Самару" на Матче звезд Единой Лиги ВТБ.

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