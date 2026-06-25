Защитник Никита Михайловский покидает БК "Самара"

Защитник Никита Михайловский по истечении срока действия контракта покидает "Самару", сообщает пресс-служба клуба.
Никита присоединился к самарцам летом прошлого года. Он сразу же стал не просто одним из самых ярких игроков "Самары" — а самым результативным игроком Единой Лиги ВТБ. Спортсмен провел в чемпионате 26 матчей, неизменно начиная их в стартовом составе. И в среднем за игру набирал 20,5 очка и делал 7,3 подбора и 3 передачи.
В феврале Михайловский представлял "Самару" на Матче звезд Единой Лиги ВТБ.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!