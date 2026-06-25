Защитник Никита Михайловский покидает БК "Самара"

Защитник Никита Михайловский по истечении срока действия контракта покидает "Самару", сообщает пресс-служба клуба.

Никита присоединился к самарцам летом прошлого года. Он сразу же стал не просто одним из самых ярких игроков "Самары" — а самым результативным игроком Единой Лиги ВТБ. Спортсмен провел в чемпионате 26 матчей, неизменно начиная их в стартовом составе. И в среднем за игру набирал 20,5 очка и делал 7,3 подбора и 3 передачи.

В феврале Михайловский представлял "Самару" на Матче звезд Единой Лиги ВТБ.