Команда "Тольяттиазота" по баскетболу - призер чемпионата Приволжского федерального округа

Сборная "Тольяттиазота" стала бронзовым призером чемпионата Приволжского федерального округа по баскетболу среди мужских команд. Финальный этап соревнований прошел в Саранске.

В статусе лидеров чемпионата города Тольятти баскетболисты провели насыщенный сезон, который длился с декабря 2025 по апрель 2026 года. Серия из 11 круговых матчей привела команду компании в финал.

В решающих играх округа "ТОАЗ" встретился с одним из сильнейших соперников - сборной "Динамо М" из Уфы, которая входит в структуру профессионального клуба баскетболистов. С первых минут матча представители компании навязали свой темп, продемонстрировав высокую результативность. Игра закончилась уверенной победой "Тольяттиазота" со счетом 110:94.

Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ":

"Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни среди сотрудников остаются приоритетными направлениями социальной политики "Тольяттиазота". Этот успех на уровне Приволжского федерального округа - закономерный результат той системной работы, которую мы ведем внутри компании. Наши сотрудники в очередной раз доказали, что умеют проявлять характер не только на производстве, но и на спортивной площадке. Мы гордимся тем, что сборная "Тольяттиазота" достойно представила город и предприятие, показав зрелищный и качественный баскетбол".

