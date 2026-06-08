В регионе в ближайшие часы ожидаются гроза и штормовой ветер

В Самарской области в ближайшие час-два ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 15-18 м/с, предупреждает МЧС.
По данным метеорологов, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера понедельника.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
Гражданам рекомендуется:
воздержаться от нахождения на открытой местности;
не укрываться и не оставлять автотранспорт под деревьями и неустойчивыми конструкциями;
обращать внимание на состояние линий электропередач;
проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газового оборудования.