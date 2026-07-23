300-балльник по ЕГЭ Илья Макаров: "Подготовиться мне помогли личные качества: трудолюбие, уверенность и оценка собственных возможностей"

Илья Макаров, выпускник сызранской школы "Кристалл", получил 100 баллов на ЕГЭ сразу по трем предметам: русскому языку, физике и профильной математике.

"Сегодня он единственный выпускник в Самарской области, кто достиг максимального результата в этом году. Такие ребята, как Илья, своим примером доказывают: если поставить цель и не отступать, все получится", — отметил в своем канале в МАКС губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото предоставлено ЧОУ СОШ "Кристалл"

По мнению трехсотбалльника, в подготовке к экзамену главное — грамотное распределение времени и сил. "Уже в средней школе я понял, что мне нравятся точные науки, особенно математика. Каждый год я принимал участие в различных олимпиадах и конкурсах. Физику и информатику для углубленного изучения я выбрал перед ОГЭ в девятом классе. Весь 10-й класс я занимался информатикой, дополнительно изучил все темы, пройденные на уроках, прорешал множество прототипов каждого номера, доведя их до автоматизма. Летом 2025 года я приступил к математике, причем начал сразу со сложных задач, чтобы успеть подготовиться ко всему заранее. Подготовка к русскому языку и физике шла поэтапно в течение двух лет, мне хватало знаний, получаемых на уроках, элективных курсах и дополнительных занятиях по подготовке к ЕГЭ. В итоге у меня три стобалльных результата и 98 баллов по информатике. Правильно подготовиться сразу к четырем предметам мне помогли личные качества, такие как трудолюбие, уверенность в своих силах и грамотная оценка собственных возможностей. Кроме того, важным было наличие отдыха, я регулярно занимался спортом, что помогало разгрузиться после тяжелого дня", — делится Илья.

В будущем он планирует развиваться в IT-направлении, работать и создавать собственные проекты в лучших российских компаниях. Он отмечает, что рассматривает возможность работать в будущем в Самарской области, чтобы трудиться для развития родного региона.

"Сейчас я нахожусь в конце своего школьного пути и, оглядываясь назад, хочу от всей души поблагодарить всех, кто меня поддерживал в моменты, когда было трудно: учителей, маму, друзей, одноклассников. Отдельно хочется сказать спасибо учителям-предметникам: учителю физики Тетекиной Галине Юрьевне, учителю русского языка Гусевой Татьяне Ивановне, учителю информатики Тетекину Владимиру Николаевичу и учителю математики Жидовой Марии Вячеславовне — без них ничего бы не получилось, именно они создали базу для дальнейшего роста, привили любовь к предметам, сопровождали на протяжении всей подготовки", — сказал Илья Макаров.

Всего в Самарской области в этом году 244 стобалльных результата, в том числе 18 ребят получили 100 баллов по двум предметам, 1 человек — по трем предметам.