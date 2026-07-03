В Самарском политехе будет создан научный центр Российской академии образования

Ректор Самарского политеха Дмитрий Быков и президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о создании научного центра РАО в структуре института инженерно-экономического и гуманитарного образования университета.

"Самарская область исторически является одним из главных инженерных центров страны: от авиационного и космического кластера до автомобилестроения. Чтобы сохранить этот статус, нам нужна непрерывная цепочка подготовки кадров. Подписание этого соглашения замыкает важнейшее звено этой цепи. Мы объединяем наследие отечественной педагогики Российской академии образования с технической базой нашего опорного университета", — подчеркнул врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В научном центре РАО будут проводиться исследования в области педагогики, реализовываться инновационные проекты в сфере инженерного образования, проходить переподготовку учителя математики, преподаватели естественно-научных и технических дисциплин (например, судостроения, робототехники и др.), компетенциями по которым в полной мере обладает Самарский политех.

Дмитрий Быков, ректор СамГТУ, отметил: "Мы видим свою задачу в том, чтобы не только выпускать специалистов технических направлений, но и обучать учителей, способных работать в единой системе подготовки школьников к поступлению в университет на инженерные специальности. Союз передовых исследований в области педагогики и богатого наследия политехнического образования даст результат, которого ждут и предприятия, и государство".

Дмитрий Быков и Ольга Васильева также обсудили общие тенденции развития инженерного образования в России, запросы государства и общества на специалистов новой формации. Во время встречи особое внимание они уделили подготовке инженеров в СамГТУ: речь шла об открытии новых направлений, использовании передовых образовательных технологий.

"Открытие научного центра РАО на базе Самарского политеха — важный шаг в развитии нашего взаимодействия с инженерными вузами. Сегодня мы должны по-новому готовить учителей естественно-научного цикла. Вместе мы сможем внедрять современные методики и создавать площадки для обмена опытом между академической наукой и образовательной практикой. Уверена, что это сотрудничество позволит готовить педагогов, способных увлечь детей инженерными специальностями со школьной скамьи", — рассказала Ольга Васильева.