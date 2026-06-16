"Не подведи нас": какие слова нельзя говорить ребенку перед экзаменом

Экзамены — один из самых напряженных периодов в жизни школьников. В это время особенно важна поддержка родителей, однако некоторые привычные фразы могут лишь усилить тревогу ребенка. О том, какие слова лучше не говорить перед экзаменом и как помочь выпускнику справиться со стрессом, рассказала магистр психологии, гештальт-терапевт, детский психолог и сказкотерапевт Екатерина Арбекова.

По словам специалиста, вопросы, связанные с учебой, экзаменами и тревожностью, входят в число самых распространенных запросов в ее практике. Особенно часто за помощью обращаются семьи первоклассников, девятиклассников и одиннадцатиклассников.

"Это самые непростые переходные периоды для детей, когда психика ребенка максимально перегружена", — отмечает Екатерина Арбекова.

Стресс для всей семьи

Эксперт напоминает, что экзамен — это оценочная процедура, а значит, ответственность и волнение являются естественной реакцией как для ребенка, так и для родителей.

Сегодня взрослые все больше вовлечены в образовательный процесс детей, участвуют в подготовке и переживают за результаты не меньше самих выпускников. Кроме того, многие родители воспринимают успехи ребенка как собственную ответственность.

"Часто родители даже берут на себя вину за какие-либо недочеты ребенка, хотя это не совсем отражает реальное положение вещей. Немаловажно и то, что многие взрослые имеют собственный негативный опыт и хотят дать детям больше поддержки, чем когда-то получили сами", — говорит психолог.

Какие фразы усиливают тревогу

Одной из самых распространенных ошибок специалист считает попытки успокоить ребенка словами "Не переживай" или "Все будет хорошо". На первый взгляд такие фразы звучат поддерживающе, однако на практике они могут не работать.

"Если мозг уже получил сигнал об опасности, рациональные доводы оказываются бессильны. Гораздо эффективнее заметить чувства ребенка и назвать их: "Да, это действительно страшно и волнительно. Я понимаю твои переживания", — объясняет Екатерина Арбекова.

Еще более опасными психолог называет высказывания вроде "От этого зависит вся твоя жизнь", "Мы столько в тебя вложили" или "Не подведи нас".

По ее словам, школа и без того постоянно напоминает детям о значимости экзаменов. Если подобное давление ребенок получает еще и дома, эмоциональная нагрузка становится чрезмерной.

"Для ребенка всегда важно мнение родителей. Страх разочаровать самых близких людей может привести к запредельному уровню стресса. А чем сильнее тревога, тем выше вероятность ошибок и эмоциональных срывов", — отмечает специалист.

Как ребенок воспринимает такие слова

По словам психолога, подобные фразы часто воспринимаются как скрытая угроза. "Помимо оценки и перспектив будущей учебы появляется еще одна опасность — подвести любимых и значимых взрослых. Поэтому основные чувства, которые вызывают такие слова, — страх и тревога. А это плохие союзники в экзаменационный период", — говорит Екатерина Арбекова.

Когда тревога становится слишком сильной

Родителям стоит обращать внимание на любые изменения в поведении ребенка, которые ранее были ему не свойственны.

Среди тревожных признаков специалист называет плаксивость, замкнутость, вспышки раздражения, трудности с концентрацией внимания и навязчивые мысли. Также могут появляться физические симптомы: головная боль, тошнота, учащенное сердцебиение, нарушения сна и аппетита, потливость или дрожь.

"Думаю, каждый родитель знает своего ребенка лучше всего. Любые непривычные реакции могут говорить о том, что уровень тревоги слишком высок", — отмечает эксперт.

Какие слова действительно помогают

По мнению Екатерины Арбековой, гораздо важнее не сами слова, а то, с какой интонацией они произносятся.

"Детям необходим одобряющий взгляд родителей, когда взрослые действительно верят в их силы, доверяют им и смотрят без сомнений. Именно это становится основой уверенности и мотивации", — считает психолог.

Вместо давления специалист рекомендует делать акцент на безусловной ценности ребенка.

Поддержкой могут стать простые фразы: "Мы рядом", "Мы тебя любим", "Мы в тебя верим", "Оценка не определяет твою ценность", "Что сейчас могло бы тебя поддержать?".

Как помочь ребенку накануне экзамена

Психолог советует не обесценивать переживания ребенка и дать ему возможность открыто говорить о своих эмоциях.

Кроме того, важно чередовать подготовку с отдыхом: гулять, заниматься спортом, соблюдать режим сна и находить время для переключения внимания.

Снизить уровень тревоги помогают и специальные техники саморегуляции. Среди них дыхательная практика "4-7-8", техника "5-4-3-2-1", а также мышечная релаксация, при которой человек поочередно напрягает и расслабляет различные группы мышц.

Нужно ли говорить о возможной неудаче

По мнению специалиста, полностью избегать этой темы не стоит.

"Связь с реальностью снижает напряжение неопределенности и уменьшает тревогу. Когда семья обсуждает разные варианты развития событий, ребенок понимает, что даже в случае неудачи жизнь не заканчивается и выход всегда можно найти", — объясняет Екатерина Арбекова.

Как реагировать на результаты

Если экзамен уже позади, родителям важно сохранять спокойствие независимо от количества набранных баллов.

"Не стоит срываться на ребенке или впадать в панику. Если результат оказался ниже ожидаемого, можно разделить с ним грусть и разочарование, а затем вместе подумать о дальнейших вариантах действий", — рекомендует психолог.

Главным же условием поддержки специалист называет эмоциональную устойчивость самих родителей: "Помните — именно вы взрослый человек. Вы тот самый маяк, который светит в темноте, во время шторма и даже при плохой видимости. А если бы мне нужно было дать родителям только один совет перед экзаменом ребенка, я бы сказала так: вы удивитесь, на что способны дети, если им доверять".