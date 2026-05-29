"Т Плюс" оценила проекты воспитанников технопарка "Кванториум63"

Представители "Т Плюс" приняли участие в ежегодной защите проектов воспитанников детского технопарка "Кванториум63". Специальным призом от энергокомпании была отмечена работа Михаила Мячина "Расчёт расхода теплоносителя для теплообменника".

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

На суд жюри было представлено 15 проектов в различных направлениях — от ребрендинга лицея и приложения для тайм-менеджмента до дозаправщика космических кораблей. Свои предложения по дальнейшему улучшению разработок озвучило профессиональное жюри, в состав которого вошли представители "Т Плюс", Дома научной коллаборации Самарского государственного технического университета, Центра социализации молодёжи и Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета.

"Большое спасибо всем выступавшим! Представленные презентации были интересными, каждая со своей уникальной идеей. Уверен, полученные в ходе защит навыки обязательно пригодятся ребятам в школе, а затем и в университете", — поделился технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Напомним, что в 2023 году "Т Плюс" и "Кванториум63" подписали Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную разработку и реализацию общеразвивающих программ, учебных и воспитательных проектов, курсов с профильной направленностью. Воспитанники технопарка посещают энергетические объекты, знакомятся с работой специализированных подразделений, а эксперты "Т Плюс" участвуют в оценке проектов.

