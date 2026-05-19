Самарская область продемонстрировала рост числа победителей конкурса на президентскую стипендию среди аспирантов и адъюнктов стипендия

В 2026 г. 17 представителей Самарской области стали победителями конкурсного отбора на стипендию Президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов. Это в 5,5 раза больше, чем в 2025 г., когда лауреатами стали только 3 человека.

Такой значительный рост свидетельствует об укреплении научных школ региона и высокой готовности молодых исследователей к решению задач национального масштаба.

"Победа в конкурсе на соискание президентской стипендии — это высокая оценка значимости проводимых исследований для страны. Среди лауреатов — представители сразу нескольких вузов нашего региона: от классического университета до экономического. Это говорит о системной работе по поддержке молодых исследователей во всей экосистеме региона. Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев и региональное правительство работают над созданием благоприятных условий для реализации проектов талантливой молодёжи в родном регионе", — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

По итогам конкурсного отбора 2026 г. общее число победителей по России составило 800 человек, на конкурс поступило более 6 000 заявок из 79 регионов страны. Конкурс проводится в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и направлен на поддержку наиболее перспективных молодых исследователей, чьи работы соответствуют приоритетам развития страны.

Напомним, в Народной программе партии "Единая Россия" сфера образования — стратегическая. Создание условий для привлечения молодежи в науку — ключевой фактор, обеспечивающий опережающее развитие страны по всем направлениям.

Среди победителей конкурса — представители ведущих вузов Самарской области. Самарский университет им. Королёва: Дзюба Алексей Павлович (научный руководитель: Хонина С. Н.); Жалдыбина Ольга Дмитриевна (научный руководитель: Салмин В.В.); Крикунова Любовь Ивановна (научный руководитель: Азязов В.Н.); Маршалкина Александра Сергеевна (научный руководитель: Седельников А.В.); Пименова Ирина Александровна (научный руководитель: Братченко И.А.); Помельников Иван Александрович (научный руководитель: Молевич Н.Е.); Томникова Ксения Евгеньевна (научный руководитель: Братченко И.А.); Тучин Сергей Олегович (научный руководитель: Азязов В.Н.).

Самарский государственный технический университет: Долгих Виктор Дмитриевич (научный руководитель: Кудинов И.В.); Карпилов Игорь Дмитриевич (научный руководитель: Еремин А.В.); Осипов Владислав Тимофеевич (научный руководитель: Кабанов А.А.); Смирнова Мария Алексеевна (научный руководитель: Блатов В.А.).

Самарский государственный медицинский университет: Князев Андрей Андреевич (научный руководитель: Котельников Г.П.); Комарова Юлия Сергеевна (научный руководитель: Захаров А.В.). Другие вузы региона представлены: Майоров Михаил Игоревич — Поволжский государственный университет сервиса (научный руководитель: Ростова Е.П.). Омелькович Алина Витальевна — Самарский государственный экономический университет (научный руководитель: Косякова И.В.). Селянин Павел Николаевич — Тольяттинский государственный университет (научный руководитель: Ковтунов А.И.).