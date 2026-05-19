КРЦ "Звезда" в Самаре берет под управление МТС Live

МТС Live (входит в холдинг ON Media) откроет концертно-событийный зал в здании самарского КРЦ "Звезда". Об этом сообщили в компании.

Перед открытием в пространстве пройдут масштабные ремонтные работы. Для повышения комфорта и безопасности будут обновлены интерьеры, разработана понятная система навигации на площадке, восстановлена работоспособность инженерных систем, проведена модернизация систем противопожарной защиты. Изменения затронут холл, санузлы, коридоры, вестибюль, гримерные комнаты. Завершение основных работ запланировано до 1 октября 2026 года.

"МТС Live продолжает развивать сеть площадок в регионах, формируя единую экосистему для организации мероприятий и взаимодействия с аудиторией по всей стране. МТС Live Холл Самара продолжает концепцию мультиформатности: после запуска зал будет ориентирован на проведение концертов, конференций, корпоративных событий. На данный момент он вмещает около 900 человек, после реконструкции вместимость будет увеличена, " — комментирует Светлана Судзиловская, генеральный директор ООО "Концертные площадки" (сеть МТС Live Холл).

Выбор Самары в компании объяснили потенциалом локального рынка. По данным совместного исследования ON Media и Onside, объем рынка в регионе оценивается примерно в 2,1 млрд рублей. Город формирует заметный и насыщенный сегмент офлайн-развлечений в Поволжье, что подтверждает необходимость наличия еще одной обновленной площадки для удовлетворения потребности рынка.

Событийная активность и туристический поток растут, при этом инфраструктура не полностью отвечает текущему спросу: в городе сохраняется дефицит современных площадок, особенно универсальных пространств, которые могут адаптироваться под разные форматы мероприятий. Появление обновленной площадки позволит увеличить количество регулярных мероприятий, расширить гастрольные маршруты артистов и поддержать развитие событийного туризма.

На площадке планируется проводить от 150 до 200 мероприятий в год.

Напомним, в марте КРЦ "Звезда" сменил собственника.