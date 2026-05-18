Стало известно, где отключат свет с 19 по 22 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Домашка (ул. Красносамарская, ул. Дачная, ул. Рабочая, ул. Зелёная)

19.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Богородское ул. Центральная

19.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

п. Садгород (ул. Кооперативная, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Садовая)

19.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Марково

19.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Новое Мансуркино (ул. Ленина)

19.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка (ул. Лесная)

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Конезавод (ул. Центральная ООО Самарский Конезавод)

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Светлопольские Дачи

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова)

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Карьерная)

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная, ул. Вязовая, ул. Кленовая, ул. Крайняя)

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Рабочая, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Кленовая, ул. Лесная, ул. Сосновая)

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина, зона Удача

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Центральная)

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина (п. Удача)

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная)

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Кленовая, ул. Сосновая, ул. Рабочая, ул. Новая, ул. Лесная)

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Ананьевых, ул. Бариновых, ул. Ануфриевых, ул. Ведерниковых, ул. Долматовых, ул. Бабушкиных, ул. Агафоновых, ул. Воробьевых)

19.05.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Волжская, ул. Лунная, ул. Краснопольская, ул. Театральная, ул. Восточный Массив, проезд Производственный, пер. Нагорный, пер. Хлебный, пер. Сельский, пер. Сергеевский, пер. Народный, пер. Урожайный);

19.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово (ул. Кооперативная, ул. Советская);

19.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Елань (ул. Центральная)

19.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

c. Федоровка (ул. Фрунзе)

19.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Любицкий (ул. Главная)

19.05.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Волчане

19.05.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Дубовка

19.05.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Чагринка

19.05.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Алексеевский

19.05.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Любимовка

19.05.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

ООО Биотон в с. Волчанка

19.05.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Дубовка

19.05.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

ООО Коровкино ж\к

19.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Пензино ул. Аграрная

20.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

c. Федоровка (ул. Фрунзе)

20.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Елань (ул. Центральная)

20.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Подбельск (ул. Озерная)

20.05.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Пригорки.

20.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка (ул. Лесная)

20.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Конезавод (ул. Центральная ООО Самарский Конезавод)

20.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Светлопольские Дачи

20.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова)

20.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

20.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Карьерная)

20.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная, ул. Вязовая, ул. Кленовая, ул. Крайняя)

20.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Рабочая, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Кленовая, ул. Лесная, ул. Сосновая)

20.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина, п. Удача

20.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

20.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Центральная)

20.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина (п. Удача)

20.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная)

20.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Ананьевых, ул. Бариновых, ул. Ануфриевых, ул. Ведерниковых, ул. Долматовых, ул. Бабушкиных, ул. Агафоновых, ул. Воробьевых)

20.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташла;

20.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Удачный;

20.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово (ул. Кооперативная, ул. Советская);

20.05.2026 года с 10-30 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташла (ул. Залетова, ул. Центральная, ул. Партизанская, ул. Школьная, ул. Приовражная, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Восточная, ул. Осипова, ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Хлебная, ул. Солнечная, проезд № 1, проезд № 2, проезд № 3);

21.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Придорожная, ул. Победы, ул. Жукова, ул. Ленина, ул. Сиреневая, ул. Кленовая, ул. Циолковского, ул. Тополиная, ул. Осиновая, ул. Рябиновая, ул. Лиловая, ул. Кедровая, ул. Еловая, ул. Сосновая, ул. Садовая);

21.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Куйбышева, ул. Красногорская, ул. Ставропольская, ул. Пролетарская, ул. Больничная, ул. Чапаева, ул. Мира, ул. Луговая, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Северная, ул. В.Рыбленкова, ул. Озерная, пр-д Молодежный);

22.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташла (полностью);

пос. Удачный (полностью);

22.05.2026 года с 10-30 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташла (ул. Залетова, ул. Центральная, ул. Партизанская, ул. Школьная, ул. Приовражная, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Восточная, ул. Осипова, ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Хлебная, ул. Солнечная, проезд № 1, проезд № 2, проезд № 3);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.