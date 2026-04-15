Стало известно, где отключат свет с 16 по 19 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
16.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Подстепки (ул. Юрия Гагарина, ул. Алексея Маресьева, ул. Николая Гастелло, ул. Юрия Коноплёва, пер. Тюменский, пер. Свердловский, пр-д Серебряный, пер. Самарский, ул. Приволжская)
16.04.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Борский район:
с. Большое Алдаркино (ул. Советская)
16.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина (ул. Лесная, ул. Атаманская, ул. Сосновая, ул. 70 лет Октября, ул. Солнечная, ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Вольная, ул. Зелёная, ул. Сокский спуск).
17.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхнее Санчелеево (ул. Макарова, пр. Мичурина, пр. Челюскина, ул. Чапаева, ул. Кооперативная, ул. Вечканова, ул. Ведяшева, ул. Южная, ул. Советская, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Мира)
17.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Менжинский
17.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташёлка (ул. Набережная, ул. Менжинского)
17.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Выселки (ул. Победы, пр-д Гражданский, ул. Рассветная, ул. Парусная, ул. Озерная)
17.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
пос. Луначарский (ул. Строителей, ул. Набережная, ул. Пролетарская, ул. Советская)
17.04.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
пос. Среднеягодный
17.04.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):
Кинельский район:
пос. Кинельский
17.04.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):
Кинельский район:
пос. Культура
17.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Алексеевский район:
с. п. Авангард п. Первокоммунарский (ул. Школьная)
17.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак
17.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Ровный
17.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Мамыково
17.04.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная)
17.04.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая)
17.04.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая)
17.04.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).
17.04.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старая Чаговка (ул. Лесная).
17.04.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдовка (ул. Неклюдовка, ул. Центральная, ул. Школьная)
17.04.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий Порядок, ул. Советская).
17.04.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Каменка (ул. Волчки, ул. Сиреневая, ул. Центральная, ул. Банная, ул. Больничная)
17.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой, зона Удача, КМЗ им Ленина
17.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старосемейкино (ул. Кооперативная, ул. Лесная, ул. Рабочая)
17.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Чапаево
17.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Шилан
18.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
СНТ "СОЮЗ" (проезд 9, проезд 10)
19.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская, ул. Вишневая)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
