Стало известно, где отключат свет с 16 по 19 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

16.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Юрия Гагарина, ул. Алексея Маресьева, ул. Николая Гастелло, ул. Юрия Коноплёва, пер. Тюменский, пер. Свердловский, пр-д Серебряный, пер. Самарский, ул. Приволжская)

16.04.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Большое Алдаркино (ул. Советская)

16.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Лесная, ул. Атаманская, ул. Сосновая, ул. 70 лет Октября, ул. Солнечная, ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Вольная, ул. Зелёная, ул. Сокский спуск).

17.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Макарова, пр. Мичурина, пр. Челюскина, ул. Чапаева, ул. Кооперативная, ул. Вечканова, ул. Ведяшева, ул. Южная, ул. Советская, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Мира)

17.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Менжинский

17.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташёлка (ул. Набережная, ул. Менжинского)

17.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Победы, пр-д Гражданский, ул. Рассветная, ул. Парусная, ул. Озерная)

17.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Строителей, ул. Набережная, ул. Пролетарская, ул. Советская)

17.04.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

пос. Среднеягодный

17.04.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

пос. Кинельский

17.04.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

пос. Культура

17.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. п. Авангард п. Первокоммунарский (ул. Школьная)

17.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

17.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

17.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

17.04.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная)

17.04.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая)

17.04.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая)

17.04.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

17.04.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Чаговка (ул. Лесная).

17.04.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдовка (ул. Неклюдовка, ул. Центральная, ул. Школьная)

17.04.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий Порядок, ул. Советская).

17.04.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Волчки, ул. Сиреневая, ул. Центральная, ул. Банная, ул. Больничная)

17.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой, зона Удача, КМЗ им Ленина

17.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Кооперативная, ул. Лесная, ул. Рабочая)

17.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево

17.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан

18.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

СНТ "СОЮЗ" (проезд 9, проезд 10)

19.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская, ул. Вишневая)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.