В шести районах области временно отключат свет с 11 по 15 апреля ССК и "Том Сойер Фест" преобразят трансформаторную подстанцию в стиле модерн В "ЭнергосбыТ Плюс" ответили на вопросы участников Всероссийской выставки "Город для жизни" Энергетики сообщили о временных отключениях света 9 и 10 апреля Энергетики сообщили о временном отключении света с 7 по 10 апреля

В шести районах области временно отключат свет с 11 по 15 апреля

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

11.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Западная, ул. Щербакова)

11.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Самарская, ул. Победы, ул. Береговая)

12.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Покровская, ул. Молодежная, ул. Гагарина, ул. Лучистая, ул. Рябиновая)

12.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Западная, ул. Щербакова)

13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Агафоновых, ул. Ведерниковых, ул. Долматовых, ул. Кузнецовых, ул. Бариновых, ул. Бабушкиных, ул. Воробьевых, ул. Лукьяновых, ул. Ганиных, ул. Горбачевых).

13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Дачная, ул. Комсомольская, ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Липовая, ул. Гаражная, ул. Дачная).

13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик  

13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Горная)

13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Дорожная)

13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая, ул. Березовая, ул. Лесная);

13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Раевка (ул. Лесная, ул. Озерная, ул. Песчаная, ул. Сокская)

13.04.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Степановка (ул. Юбилейная, ул. Центральная, с. Александровка, ул. Специалистов);

13.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Шоссейная, ул. Северная, ул. Степная)

13.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка

13.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

Красный Строитель

13.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Безводовка

13.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Зубовка

13.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Кутузовский

13.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красная Горка

13.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красный Строитель

13.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Безводовка

13.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Зубовка

13.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Кутузовский

13.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красная Горка

14.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Шоссейная, ул. Северная, ул. Степная)

14.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка

14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Шелехметь (ул. Озерная, ул. Шоссейная)

14.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красный Строитель

14.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Безводовка

14.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Зубовка

14.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Кутузовский

14.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красная Горка

14.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красный Строитель

14.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Безводовка

14.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Зубовка 

14.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Кутузовский

14.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красная Горка

15.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Шоссейная, ул. Северная, ул. Степная)

15.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

