В шести районах области временно отключат свет с 11 по 15 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
11.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхние Белозерки (ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Западная, ул. Щербакова)
11.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Хрящевка (ул. Самарская, ул. Победы, ул. Береговая)
12.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. Покровская, ул. Молодежная, ул. Гагарина, ул. Лучистая, ул. Рябиновая)
12.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхние Белозерки (ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Западная, ул. Щербакова)
13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский (ул. Агафоновых, ул. Ведерниковых, ул. Долматовых, ул. Кузнецовых, ул. Бариновых, ул. Бабушкиных, ул. Воробьевых, ул. Лукьяновых, ул. Ганиных, ул. Горбачевых).
13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле (ул. Дачная, ул. Комсомольская, ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Липовая, ул. Гаражная, ул. Дачная).
13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Буровик
13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок (ул. Горная)
13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Раковка (ул. Дорожная)
13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая, ул. Березовая, ул. Лесная);
13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Раевка (ул. Лесная, ул. Озерная, ул. Песчаная, ул. Сокская)
13.04.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Степановка (ул. Юбилейная, ул. Центральная, с. Александровка, ул. Специалистов);
13.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сергиевск (ул. Шоссейная, ул. Северная, ул. Степная)
13.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Боровка
13.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
Красный Строитель
13.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Безводовка
13.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Зубовка
13.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Кутузовский
13.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красная Горка
13.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красный Строитель
13.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Безводовка
13.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Зубовка
13.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Кутузовский
13.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красная Горка
14.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сергиевск (ул. Шоссейная, ул. Северная, ул. Степная)
14.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Боровка
14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Шелехметь (ул. Озерная, ул. Шоссейная)
14.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красный Строитель
14.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Безводовка
14.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Зубовка
14.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Кутузовский
14.04.2026 года с 08-00 до 09-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красная Горка
14.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красный Строитель
14.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Безводовка
14.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Зубовка
14.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Кутузовский
14.04.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красная Горка
15.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сергиевск (ул. Шоссейная, ул. Северная, ул. Степная)
15.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Боровка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
