В Самаре прошёл Поволжский форум теплоснабжения "Теплогенерация — 2026"

26–27 марта во Дворце спорта им. В. Высоцкого в Самаре прошел крупнейший Поволжский форум теплоснабжения "Теплогенерация — 2026". Организаторы: ТПП Самарской области, компании "ПКС" и "Вымпелгаз", при поддержке регионального министерства энергетики и ЖКХ.
В открытии форума приняли участие: первый заместитель губернатора — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань и председатель Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерий Фомичев.
В начале пленарной сессии форума Виталий Брижань обозначил текущие проблемы, стоящие перед отраслью, которые необходимо обсудить в ходе деловой программы. Алена Гаршина, руководитель Комитета ценового и тарифного регулирования, подчеркнула моменты, на которые следует обращать внимания собственникам котельных при формировании ценовой политики.
Особый интерес у представителей муниципалитетов Самарской области — участников круглого стола, организованного министерством энергетики и ЖКХ, вызвал доклад заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области Петра Токмака. Он был посвящен основным моментам подготовки к отопительному сезону будущего года.
Насыщенная деловая программа форума включала в себя не только традиционный формат сессий и переговоров по организации газо- и теплоснабжению вводимых объектов. Новым форматом мероприятия стала организация "Биржы поставщиков", на которой поставщики оборудования могли в ходе прямых контактов с заказчиками, заключать договоры на поставку оборудования.
На открытии Виталий Шабалатов подчеркнул: "Форум, который проводится уже в третий раз, очень важен для эффективного функционирования отрасли теплогенерации. Сегодня вопрос импортозамещения и поиска новых технических решений очень актуален. Здесь, на выставке, представлены технологии, которые нужно внедрять уже сейчас. Это будет не только способствовать надежной и безопасной работе отрасли, но и оптимизации затрат тепло- и газоснабжающих компаний. Следовательно — и снижению затрат граждан, а также сокращению стоимости продукции промышленных предприятий".
Руководитель "ПКС", один из организаторов форума — Вадим Орлов также поделился своими впечатлениями от работы форума "Теплогенерация — 2026".
"Всё прошло отлично! Поступило очень большое количество заявок на участие в мероприятии, только в пленарной сессии было порядка пятисот человек. Всего в работе форума приняло участие более тысячи специалистов из сферы теплогенерации. Отдельное спасибо хочется сказать руководителям и сотрудникам министерства энергетики ЖКХ, а также общественному совету при министерстве ЖКХ за помощь в организации деловой программы, без них, конечно, форум бы смотрелся менее ярко, — поделился Вадим Орлов. — В этом году мы опробовали внедрение на форуме — инновации "Биржа поставщиков". Если инициатива получит отклик, среди собственников котельных, то под биржу будет создан профессиональный сайт.
