16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошёл Поволжский форум теплоснабжения "Теплогенерация — 2026"

ТЭК Экономика и бизнес

В Самаре прошёл Поволжский форум теплоснабжения "Теплогенерация — 2026"

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 280
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

26–27 марта во Дворце спорта им. В. Высоцкого в Самаре прошел крупнейший Поволжский форум теплоснабжения "Теплогенерация — 2026". Организаторы: ТПП Самарской области, компании "ПКС" и "Вымпелгаз", при поддержке регионального министерства энергетики и ЖКХ.

Фото: предоставлено автором

В открытии форума приняли участие: первый заместитель губернатора — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань и председатель Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерий Фомичев.

В начале пленарной сессии форума Виталий Брижань обозначил текущие проблемы, стоящие перед отраслью, которые необходимо обсудить в ходе деловой программы. Алена Гаршина, руководитель Комитета ценового и тарифного регулирования, подчеркнула моменты, на которые следует обращать внимания собственникам котельных при формировании ценовой политики.

Особый интерес у представителей муниципалитетов Самарской области — участников круглого стола, организованного министерством энергетики и ЖКХ, вызвал доклад заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области Петра Токмака. Он был посвящен основным моментам подготовки к отопительному сезону будущего года.

Насыщенная деловая программа форума включала в себя не только традиционный формат сессий и переговоров по организации газо- и теплоснабжению вводимых объектов. Новым форматом мероприятия стала организация "Биржы поставщиков", на которой поставщики оборудования могли в ходе прямых контактов с заказчиками, заключать договоры на поставку оборудования.

На открытии Виталий Шабалатов подчеркнул: "Форум, который проводится уже в третий раз, очень важен для эффективного функционирования отрасли теплогенерации. Сегодня вопрос импортозамещения и поиска новых технических решений очень актуален. Здесь, на выставке, представлены технологии, которые нужно внедрять уже сейчас. Это будет не только способствовать надежной и безопасной работе отрасли, но и оптимизации затрат тепло- и газоснабжающих компаний. Следовательно — и снижению затрат граждан, а также сокращению стоимости продукции промышленных предприятий".

Руководитель "ПКС", один из организаторов форума — Вадим Орлов также поделился своими впечатлениями от работы форума "Теплогенерация — 2026".

"Всё прошло отлично! Поступило очень большое количество заявок на участие в мероприятии, только в пленарной сессии было порядка пятисот человек. Всего в работе форума приняло участие более тысячи специалистов из сферы теплогенерации. Отдельное спасибо хочется сказать руководителям и сотрудникам министерства энергетики ЖКХ, а также общественному совету при министерстве ЖКХ за помощь в организации деловой программы, без них, конечно, форум бы смотрелся менее ярко, — поделился Вадим Орлов. — В этом году мы опробовали внедрение на форуме — инновации "Биржа поставщиков". Если инициатива получит отклик, среди собственников котельных, то под биржу будет создан профессиональный сайт.

ТЭК&Химия №11

ТЭК&Химия №10

ТЭК&Химия №9

ТЭК&Химия №8

ТЭК&Химия №7

ТЭК&Химия №6

ТЭК&Химия №5

ТЭК&Химия №4

ТЭК&Химия №3

ТЭК&Химия №2

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5