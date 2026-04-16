16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Руководство ПАО "Транснефть" посетило эталонную НПС "Покровская" в Самарской области

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Руководство ПАО "Транснефть" посетило эталонную НПС "Покровская" в Самарской области

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Делегация ПАО "Транснефть" во главе с первым вице-президентом Максимом Гришаниным посетила производственные объекты дочернего общества компании АО "Транснефть - Приволга". В рабочей поездке также приняли участие вице-президент Павел Ревель-Муроз, заместители вице-президента Александр Пузиков и Марс Фазлыев.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Особое внимание в программе визита было уделено эталонной нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская", которая находится в Самарской области. Руководство компании провело совещание с участием представителей АО "Транснефть - Приволга" и приглашенными работниками других эталонных НПС системы "Транснефть".

В ходе совещания были заслушаны доклады начальников эталонных станций: представлены итоги работы за 1 квартал 2026 года, промежуточные результаты реализации пилотных проектов и анализ процессов оперативного управления производством.

На территории станции руководство компании совершило линейный обход вместе с работниками НПС "Покровская". Они посетили операторную и здание линейной аварийно-эксплуатационной службы.

Промежуточная нефтеперекачивающая станция "Покровская" АО "Транснефть - Приволга" расположена в Самарской области. В 2025 году "Покровская" выбрана в качестве пилотного объекта для создания эталонной станции в системе ПАО "Транснефть". Производственные процессы НПС выстроены в соответствии с принципами Системы развития Транснефть - ОПТИМУМ. Цель проекта — создать станцию, где объем задач будет соответствовать объему ресурсов, исключена сверхурочная работа, все работы выполняются качественно, безопасно и в срок.

Гид потребителя

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3