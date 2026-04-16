Руководство ПАО "Транснефть" посетило эталонную НПС "Покровская" в Самарской области

Делегация ПАО "Транснефть" во главе с первым вице-президентом Максимом Гришаниным посетила производственные объекты дочернего общества компании АО "Транснефть - Приволга". В рабочей поездке также приняли участие вице-президент Павел Ревель-Муроз, заместители вице-президента Александр Пузиков и Марс Фазлыев.

Особое внимание в программе визита было уделено эталонной нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская", которая находится в Самарской области. Руководство компании провело совещание с участием представителей АО "Транснефть - Приволга" и приглашенными работниками других эталонных НПС системы "Транснефть".

В ходе совещания были заслушаны доклады начальников эталонных станций: представлены итоги работы за 1 квартал 2026 года, промежуточные результаты реализации пилотных проектов и анализ процессов оперативного управления производством.

На территории станции руководство компании совершило линейный обход вместе с работниками НПС "Покровская". Они посетили операторную и здание линейной аварийно-эксплуатационной службы.