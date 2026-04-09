Работники АО "Транснефть — Приволга" провели профориентационные мероприятия для школьников и студентов

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Работники АО "Транснефть — Приволга" провели профориентационные мероприятия для школьников и студентов

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По инициативе АО "Транснефть — Приволга" в марте в рамках сотрудничества со средними общеобразовательными, профессиональными и высшими учебными заведениями состоялись тематические уроки и лекции для учащихся и студентов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Профориентационные мероприятия проведены в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ), Волгоградском государственном аграрном университете, Саратовском государственном техническом университете им. Ю. А. Гагарина, Волгоградском техническом колледже и в 16 средних общеобразовательных школах Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей.

Всего в образовательных встречах приняли участие более 700 учеников 9-11 классов и порядка 140 студентов. Учащиеся познакомились с деятельностью АО "Транснефть — Приволга", узнали об особенностях работы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

На вопросы отвечали представители аппарата управления и районных нефтепроводных управлений — специалисты отдела кадров, молодые специалисты и рабочие разных специальностей.

Будущим выпускникам школ рассказали о возможности получения высшего или среднего профессионального образования при содействии АО "Транснефть — Приволга", условиях получения корпоративной стипендии, перспективах трудоустройства и действующих мерах поддержки молодежи.

Встреча специалистов со студентами СамГТУ, которые учатся по целевым направлениям предприятия, была посвящена вопросам трудоустройства и профессиональной адаптации. В диалоге участвовали студенты IV курсов вуза, которые скоро пополнят ряды сотрудников предприятия.

"Для нас важно выстраивать прямой диалог со студентами и помогать им лучше понимать перспективы работы в отрасли. Сегодняшняя встреча — это возможность не только рассказать о компании, но и увидеть заинтересованных, мотивированных будущих специалистов", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Дмитрий Махаев.

Подобные профориентационные мероприятия — часть работы, проводимой кадровыми службами АО "Транснефть — Приволга" с целью формирования перспективного кадрового резерва. Кроме того, предприятие на регулярной основе организовывает экскурсии, учебные, производственные и преддипломные практики для студентов, научно-технические конференции молодых специалистов.

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

