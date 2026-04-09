Работники АО "Транснефть — Приволга" провели профориентационные мероприятия для школьников и студентов

По инициативе АО "Транснефть — Приволга" в марте в рамках сотрудничества со средними общеобразовательными, профессиональными и высшими учебными заведениями состоялись тематические уроки и лекции для учащихся и студентов.

Профориентационные мероприятия проведены в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ), Волгоградском государственном аграрном университете, Саратовском государственном техническом университете им. Ю. А. Гагарина, Волгоградском техническом колледже и в 16 средних общеобразовательных школах Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей.

Всего в образовательных встречах приняли участие более 700 учеников 9-11 классов и порядка 140 студентов. Учащиеся познакомились с деятельностью АО "Транснефть — Приволга", узнали об особенностях работы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

На вопросы отвечали представители аппарата управления и районных нефтепроводных управлений — специалисты отдела кадров, молодые специалисты и рабочие разных специальностей.

Будущим выпускникам школ рассказали о возможности получения высшего или среднего профессионального образования при содействии АО "Транснефть — Приволга", условиях получения корпоративной стипендии, перспективах трудоустройства и действующих мерах поддержки молодежи.

Встреча специалистов со студентами СамГТУ, которые учатся по целевым направлениям предприятия, была посвящена вопросам трудоустройства и профессиональной адаптации. В диалоге участвовали студенты IV курсов вуза, которые скоро пополнят ряды сотрудников предприятия.

"Для нас важно выстраивать прямой диалог со студентами и помогать им лучше понимать перспективы работы в отрасли. Сегодняшняя встреча — это возможность не только рассказать о компании, но и увидеть заинтересованных, мотивированных будущих специалистов", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Дмитрий Махаев.

Подобные профориентационные мероприятия — часть работы, проводимой кадровыми службами АО "Транснефть — Приволга" с целью формирования перспективного кадрового резерва. Кроме того, предприятие на регулярной основе организовывает экскурсии, учебные, производственные и преддипломные практики для студентов, научно-технические конференции молодых специалистов.