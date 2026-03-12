16+
Инновационные разработки молодых ученых Компании ПАО "НК "Роснефть" получили высокую оценку экспертов

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Инновационные разработки молодых ученых Компании ПАО "НК "Роснефть" получили высокую оценку экспертов

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Молодые специалисты Уфимского филиала "РН-Геология Исследования Разработка", одного из крупнейших научных институтов компании "Роснефть", презентовали свои работы — 86 проектов на региональном этапе ежегодной научно-практической конференции. Инновационные разработки удостоились высокой оценки экспертного жюри — об этом свидетельствует 41 награда, полученная молодыми учеными Уфы, Самары и Краснодара.

Фото: предоставлено Уфимским филиалом ООО "РН-ГИР" (г. Самара)

Среди предложенных идей — оптимизация различных производственных процессов: от геологии и обустройства месторождений до применения искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли.

Так, разработка самарского инженера Романа Вищунова представляет собой инновационный подход с привлечением искусственного интеллекта к построению скоростной модели среды для повышения достоверности оценки ресурсного потенциала объектов поиска.

"Применение данного подхода позволяет повысить эффективность поисково-разведочного бурения и снизить вероятность невыполнения запланированных показателей. Достигнутая экономия может составлять до полумиллиарда рублей", — рассказал автор проекта Роман Вищунов, научная работа которого заняла первое место в секции "Геология и геологоразведочные работы".

Автором проекта "Цифровая скважина", занявшего первое место в научной секции "Проектирование и мониторинг разработки нефтяных и газовых месторождений", стала самарский инженер Арина Трифонова. Ее подход предполагает визуализацию и взаимную интеграцию геологической и технической информации.

"Больше никаких сотен папок и анализа разрозненных файлов в разных форматах: все необходимое для подбора геологических мероприятий собрано в одном месте!" — ликует автор разработки, внедрение которой сэкономит компании "Роснефть" порядка миллиарда рублей ежегодно.

"Научно-технические конференции "Роснефти" — это отличный инструмент для развития профессиональных компетенций молодых специалистов, повышения их мотивации и вовлечения в инновационную исследовательскую деятельность, — считает главный эксперт по геологии уфимского филиала "РН-ГИР" (г. Самара) Константин Рейтюхов. — Их победы и успехи в том числе заслуга научных руководителей и наставников, которые работают с молодежью нашего института: делятся опытом и знаниями, задают актуальные векторы исследовательской работы".

Инновационные разработки молодых специалистов имеют большое практическое значение для производственно-хозяйственной деятельности компании "Роснефть". По итогам научно-технических конференций определяются лучшие проекты, нацеленные на повышение эффективности бизнеса компании. К примеру, в 2025 году "Роснефть" внедрила 31 проект, который был отобран по итогам Межрегиональной НТК в прошлом году. За 20 лет на финальных этапах МНТК молодые специалисты представили 4 310 проектов, 1 221 проект получил рекомендацию к внедрению, что позволило ПАО "НК "Роснефть" получить значительную экономию за счет внедрения эффективных решений.

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

