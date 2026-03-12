Инновационные разработки молодых ученых Компании ПАО "НК "Роснефть" получили высокую оценку экспертов

Молодые специалисты Уфимского филиала "РН-Геология Исследования Разработка", одного из крупнейших научных институтов компании "Роснефть", презентовали свои работы — 86 проектов на региональном этапе ежегодной научно-практической конференции. Инновационные разработки удостоились высокой оценки экспертного жюри — об этом свидетельствует 41 награда, полученная молодыми учеными Уфы, Самары и Краснодара.

Среди предложенных идей — оптимизация различных производственных процессов: от геологии и обустройства месторождений до применения искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли.

Так, разработка самарского инженера Романа Вищунова представляет собой инновационный подход с привлечением искусственного интеллекта к построению скоростной модели среды для повышения достоверности оценки ресурсного потенциала объектов поиска.

"Применение данного подхода позволяет повысить эффективность поисково-разведочного бурения и снизить вероятность невыполнения запланированных показателей. Достигнутая экономия может составлять до полумиллиарда рублей", — рассказал автор проекта Роман Вищунов, научная работа которого заняла первое место в секции "Геология и геологоразведочные работы".

Автором проекта "Цифровая скважина", занявшего первое место в научной секции "Проектирование и мониторинг разработки нефтяных и газовых месторождений", стала самарский инженер Арина Трифонова. Ее подход предполагает визуализацию и взаимную интеграцию геологической и технической информации.

"Больше никаких сотен папок и анализа разрозненных файлов в разных форматах: все необходимое для подбора геологических мероприятий собрано в одном месте!" — ликует автор разработки, внедрение которой сэкономит компании "Роснефть" порядка миллиарда рублей ежегодно.

"Научно-технические конференции "Роснефти" — это отличный инструмент для развития профессиональных компетенций молодых специалистов, повышения их мотивации и вовлечения в инновационную исследовательскую деятельность, — считает главный эксперт по геологии уфимского филиала "РН-ГИР" (г. Самара) Константин Рейтюхов. — Их победы и успехи в том числе заслуга научных руководителей и наставников, которые работают с молодежью нашего института: делятся опытом и знаниями, задают актуальные векторы исследовательской работы".

Инновационные разработки молодых специалистов имеют большое практическое значение для производственно-хозяйственной деятельности компании "Роснефть". По итогам научно-технических конференций определяются лучшие проекты, нацеленные на повышение эффективности бизнеса компании. К примеру, в 2025 году "Роснефть" внедрила 31 проект, который был отобран по итогам Межрегиональной НТК в прошлом году. За 20 лет на финальных этапах МНТК молодые специалисты представили 4 310 проектов, 1 221 проект получил рекомендацию к внедрению, что позволило ПАО "НК "Роснефть" получить значительную экономию за счет внедрения эффективных решений.