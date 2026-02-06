Самаранефтегаз внедрил технологии, увеличившие добычу нефти почти на 90 тыс. тонн

Свыше 100 млн рублей экономического эффекта по одному из проектов и тиражирование технологий на другие предприятия компании - с такими результатами Самаранефтегаз встречает День российской науки. Старейшее нефтедобывающее предприятие Поволжья, входящее в структуру НК "Роснефть", делает акцент на прикладных инженерных решениях. Для коллектива, работающего на базе опыта, формируемого с 1936 года, технологические разработки стали не разовой инициативой, а устойчивой частью производственной системы, обеспечивающей измеримый производственный и экономический результат.

В 2025 году одним из наиболее заметных направлений стала отработка технологии одновременно-раздельной добычи на скважинах с боковыми стволами. В процессе применялось малогабаритное глубинно-насосное оборудование, что позволило обеспечить дополнительную добычу свыше 16 тыс. тонн нефти. Экономический эффект от реализации этого проекта превысил 100 млн рублей. Разработка получила патентную защиту, заняла первое место в корпоративном конкурсе "Научно-технологическое лидерство" и рекомендована к внедрению на добывающих предприятиях "Роснефти".

Отдельное запатентованное решение самарских специалистов связано с эксплуатацией нагнетательных скважин. Использование специального состава позволяет выполнять необходимые технологические операции без остановки насосного оборудования и без привлечения ремонтных бригад. Практический результат выражается в дополнительной добыче 2,5 тыс. тонн углеводородов, при этом экономический эффект достиг 15 млн рублей.

Расширяется и применение стабилизированных составов отечественного производства "СПАКС" и "ТКС". В течение 2025 года эти реагенты использовались на 16 скважинах. Их внедрение обеспечило получение более 22 тыс. тонн дополнительной нефти, а суммарная экономическая эффективность оценивается примерно в 150 млн рублей.

Развитие технологической базы затрагивает и процессы бурения. В сентябре 2025 года специалисты предприятия провели испытания автоматической лазерной сварки обсадных труб с ультразвуковым контролем каждого шва - АУЗК. Такой подход позволяет оперативно корректировать конструкцию скважины при возникновении осложнений, отказаться от дорогостоящих резьбовых соединений и сохранить возможность вращения хвостовика в процессе его спуска.

Инженерные решения внедряются и в энергетическую инфраструктуру промыслов. На объектах Самаранефтегаза испытано новое российское оборудование для высоковольтной электроосмотической сушки трансформаторов. Технология позволяет восстанавливать изоляцию обмоток непосредственно на месте эксплуатации, без демонтажа и транспортировки оборудования на ремонтную базу. Экономия при проведении каждой такой операции превышает 1 млн рублей, что одновременно способствует повышению надежности энергоснабжения производственных объектов.

Как подчеркнул заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства Олег Гладунов: "Мы находимся в постоянном поиске решений, направленных на повышение эффективности на всех этапах - от добычи до транспортировки. С момента внедрения системы повышения эффективности суммарный экономический результат превысил 11 млрд рублей. За это время специалисты разработали более 150 паспортов проектов. Только за минувший год утвержден 31 проект, из которых 17 представляют собой успешные практики, тиражированные с других предприятий "Роснефти".

Таким образом, результаты 2025 года подтверждают, что Самаранефтегаз последовательно соединяет почти 90-летний производственный опыт и современные научно-технологические решения. Инженерные разработки здесь переходят из стадии идей в реальные производственные инструменты, обеспечивая ощутимый производственный и экономический эффект и формируя вклад предприятия в развитие не только собственной производственной базы, но и нефтяной отрасли в целом.