Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" обновило нефтепроводную инфраструктуру

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию участков магистрального нефтепровода (МН) Нижневартовск — Курган — Куйбышев (НКК) в Кинельском районе в Самарской области. Общая протяженность замененных участков составила более 1,7 км.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Проведена плановая замена линейной части трубопровода НКК диаметром 1220 мм с подключением участков протяженностью 1 км с подводным переходом через малый водоток — реку Куртамак и участок 0,7 км с переходом через малый водоток — ручей Ключ. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах, способные выдерживать рабочее давление до 7,4 МПа. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. Обеспечена электрохимзащита замененных участков.

Подключение участков к системе действующих магистральных нефтепроводов было выполнено во время плановой остановки транспортировки нефти с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Перед подключением проведены гидравлические испытания нефтепровода на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.

Кроме того, в регламентные сроки проведен комплекс предупредительных ремонтных работ на участках МН Кротовка — Куйбышев и нефтеперекачивающих станциях. Так, на линейной части нефтепровода заменены две единицы запорной арматуры, а на станции смешения нефти пл. "Самара" заменена одна задвижка. На линейной производственно-диспетчерской станции "Бавлы" к технологическим трубопроводам подключен трубопровод дренажа и утечек, на блочной комплектно-насосной станции "Поповка" проведена замена обратного клапана на камере приема средств очистки и диагностики, а также заменены тройники коллектора магистрального насосного агрегата.

Обновление фондов нефтепроводной инфраструктуры АО "Транснефть - Приволга" является одним из главных направлений программы технического перевооружения и реконструкции объектов. Цель — повышение эксплуатационной надежности линейной части МН и оборудования площадочных объектов.

В настоящее время транспортировка нефти по всем магистральным нефтепроводам осуществляется в штатном режиме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

