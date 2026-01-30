АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственных объектов в четырех регионах

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонтные работы на перекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской областях.

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти, эффективности внутритрубной диагностики, снижение вероятности отказов оборудования.

С 19 по 25 января 2026 года для проведения работ был планово остановлен нефтепровод Нижневартовск — Курган — Куйбышев (НКК) и проведено подключение пяти участков трубопровода диаметром 1200 мм общей протяженностью 4,7 км. Четыре участка пересекают малые водотоки — ручьи, один участок проходит через автодорогу Бугуруслан — Сызрань. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах, способные выдерживать рабочее давление до 7,4 МПа. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. Обеспечена электрохимзащита замененных участков.

Кроме того, в плановые сроки подключены к МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев перемычки двух других нефтепроводов: Муханово — Куйбышев и Кулешовка — Куйбышев, а также участок протяженностью 0,7 км обводного нефтепровода вокруг пл. "Самара" через малый водоток. Комплекс работ выполнен с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Перед подключением были проведены гидравлические испытания участков нефтепровода на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.

В период плановой остановки работы МН Куйбышев — Лисичанск, в регламентные сроки устранен дефект на линейной части, произведены ремонт и замена двух единиц запорной арматуры на линейной части и ЛПДС. Новая запорная арматура отечественного производства, имеет повышенный класс прочности и герметичности, а также отличается высокой износостойкостью. Своевременные ремонтные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования, а также исключить повышенную амортизацию.

Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Бугурусланского, Волгоградского, Самарского и Саратовского РНУ. Всего в плановых работах были задействованы более 200 человек, использовалось более 75 единиц спецтехники.

В настоящее время транспортировка возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.