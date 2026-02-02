16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" провело свыше 42 тыс. экологических исследований в 2025 году АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственных объектов в четырех регионах Роснедра выставили на торги Северо-Иргизский нефтяной участок Независимая нефтегазовая компания поздравила детей Самарской области с Новым годом Экологическая экспертиза: КНПЗ подтвердил высокие стандарты охраны природы

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело свыше 42 тыс. экологических исследований в 2025 году

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности эколого-аналитических лабораторий за 12 месяцев 2025 года. В рамках экологического контроля специалисты предприятия выполнили 42 180 исследований, по результатам которых превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не фиксировалось.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Отбор проб проводился на производственных объектах Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ). Проанализировано почти 37 тыс. проб поверхностных и сточных вод, подземной воды. Также выполнено более 4 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и промышленных выбросов, более 1 тыс. исследований состояния почв. Результаты лабораторных исследований подтверждают, что производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

В АО "Транснефть - Приволга работают четыре лаборатории эколого-аналитического контроля, которые обеспечивают высокий уровень экологической безопасности на площадочных производственных объектах и линейной части магистральных трубопроводов. Эколого-аналитические лаборатории предприятия оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Парк приборов лабораторий обновляется ежегодно, в 2025 году приобретено 37 единиц оборудования, в том числе два газоанализатора многокомпонентных, генератор газовых смесей для определения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, два термореактора лабораторных и два спектрофотометра для определения содержания загрязняющих веществ в природной и сточной воде. Также приобретены химреактивы и лабораторная посуда.

Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами, повышение уровня компетенции ведется постоянно. Все сотрудники экологических отделов и служб обучены проведению работ по ликвидации аварийных разливов нефти. В 2025 году 110 работников предприятия прошли обучение на курсах целевого назначения в сфере обеспечения экологической безопасности.

В 2025 году ЛЭАК Самарского и Волгоградского РНУ прошли процедуру подтверждения компетентности. Эксперты Федеральной службы аккредитации проверили наличие и актуальность методик выполнения измерений, изучили документы, подтверждающие постоянный внутрилабораторный контроль качества. Также они оценили профессиональные знания и компетентность персонала лаборатории. Процедура подтверждения компетентности аккредитованных лиц повторяется каждые два года и раз в пять лет со дня аккредитации на соответствие стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Наличие сертификата по аккредитации подтверждает достоверность и признание результатов лабораторных исследований всеми организациями, которым предоставляются данные об экологических аспектах деятельности предприятия.

Экологическая безопасность и рациональное природопользование, проведение эколого-аналитического мониторинга, контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, производственный экологический контроль и контроль работоспособности природоохранного оборудования — в числе приоритетов деятельности АО "Транснефть - Приволга".

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1