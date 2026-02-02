АО "Транснефть - Приволга" провело свыше 42 тыс. экологических исследований в 2025 году

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности эколого-аналитических лабораторий за 12 месяцев 2025 года. В рамках экологического контроля специалисты предприятия выполнили 42 180 исследований, по результатам которых превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не фиксировалось.

Отбор проб проводился на производственных объектах Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ). Проанализировано почти 37 тыс. проб поверхностных и сточных вод, подземной воды. Также выполнено более 4 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и промышленных выбросов, более 1 тыс. исследований состояния почв. Результаты лабораторных исследований подтверждают, что производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

В АО "Транснефть - Приволга работают четыре лаборатории эколого-аналитического контроля, которые обеспечивают высокий уровень экологической безопасности на площадочных производственных объектах и линейной части магистральных трубопроводов. Эколого-аналитические лаборатории предприятия оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Парк приборов лабораторий обновляется ежегодно, в 2025 году приобретено 37 единиц оборудования, в том числе два газоанализатора многокомпонентных, генератор газовых смесей для определения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, два термореактора лабораторных и два спектрофотометра для определения содержания загрязняющих веществ в природной и сточной воде. Также приобретены химреактивы и лабораторная посуда.

Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами, повышение уровня компетенции ведется постоянно. Все сотрудники экологических отделов и служб обучены проведению работ по ликвидации аварийных разливов нефти. В 2025 году 110 работников предприятия прошли обучение на курсах целевого назначения в сфере обеспечения экологической безопасности.

В 2025 году ЛЭАК Самарского и Волгоградского РНУ прошли процедуру подтверждения компетентности. Эксперты Федеральной службы аккредитации проверили наличие и актуальность методик выполнения измерений, изучили документы, подтверждающие постоянный внутрилабораторный контроль качества. Также они оценили профессиональные знания и компетентность персонала лаборатории. Процедура подтверждения компетентности аккредитованных лиц повторяется каждые два года и раз в пять лет со дня аккредитации на соответствие стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Наличие сертификата по аккредитации подтверждает достоверность и признание результатов лабораторных исследований всеми организациями, которым предоставляются данные об экологических аспектах деятельности предприятия.

Экологическая безопасность и рациональное природопользование, проведение эколого-аналитического мониторинга, контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, производственный экологический контроль и контроль работоспособности природоохранного оборудования — в числе приоритетов деятельности АО "Транснефть - Приволга".