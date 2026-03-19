CARCADE провела встречу со студентами в рамках проекта "Твоя карьера начинается в МосГУ"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
17 марта лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) приняла участие в образовательном проекте "Твоя карьера начинается в МосГУ", организовав встречу со студентами старших курсов факультета экономики, управления и международных отношений Московского Гуманитарного Университета.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Эксперты CARCADE — Юлия Елисеева, Анастасия Смолькина и Максим Хаскин — познакомили студентов с историей компании, ключевыми этапами её развития, миссией и корпоративными ценностями. В ходе встречи участники получили базовое представление о лизинге как финансовом инструменте, разобрали его отличия от кредитования, а также узнали о направлениях деятельности компании, продуктовой линейке и географии присутствия.

Отдельное внимание было уделено карьерным возможностям в лизинговой отрасли. Представители CARCADE рассказали о наиболее востребованных профессиях, среди которых менеджеры по продажам, аналитики, юристы и специалисты по управлению рисками. Студенты также узнали о ключевых навыках и компетенциях, необходимых для успешного старта, а также о программах обучения и развития, доступных для начинающих специалистов в компании.

Встреча прошла в формате открытого диалога: студенты активно задавали вопросы о построении карьеры в лизинговом бизнесе, возможностях совмещения работы и учёбы, особенностях корпоративной культуры и ценностях компании. В свою очередь, представители CARCADE поинтересовались ожиданиями будущих специалистов, включая уровень заработной платы, предпочитаемые форматы собеседований и профессиональные навыки, приобретённые в процессе обучения.

"Такие встречи помогают не только рассказать о возможностях в лизинговой отрасли, но и сформировать актуальные предложения для молодых специалистов, которые хотят развиваться вместе с компанией. Полученная обратная связь позволит адаптировать предложения компании для молодых специалистов и сделать их более релевантными ожиданиям нового поколения сотрудников", — отметила Юлия Елисеева, руководитель отдела подбора и адаптации персонала лизинговой компании CARCADE.

