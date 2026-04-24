СберУниверситет и "Школа 21" запускают "ГигаАкадемию"

СберУниверситет совместно со "Школой 21" открывает "ГигаАкадемию". Это масштабный образовательный проект для руководителей, студентов и преподавателей вузов, который системно обучает созданию и управлению мультиагентными ИИ-системами.

"ГигаАкадемия" создает основу для массового развития прикладных ИИ-компетенций в России. В центре проекта - обучение по созданию и управлению мультиагентными системами: средой, в которой несколько ИИ-агентов распределяют роли, автономно решают бизнес-задачи, освобождая время на управленческие, стратегические и творческие задачи. Такой подход позволяет перейти от использования ИИ для отдельных операций к управлению целыми процессами - от поиска и проверки информации до создания финансовых моделей и бизнес-стратегий.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Генеративный искусственный интеллект кардинально трансформирует бизнес-процессы и образ жизни человека. Мы видим, как компании, интегрировавшие мультиагентные ИИ-системы, кратно увеличивают операционную эффективность и масштабируют проекты без пропорционального роста штата. Уже сегодня использование решений на базе нашей корпоративной платформы GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес) позволяет руководителям сразу "из коробки" определить сценарии продуктивности и типовые ИИ-агенты для разных офисных ролей. Главный риск сейчас - не технологическое отставание, а управленческая инерция. "ГигаАкадемия" дает руководителям возможность не догонять тренды, а опережать их".

Флагманский продукт "ГигаАкадемии" - программа "Человек, дополненный ИИ". Она ориентирована на руководителей, которые хотят использовать искусственный интеллект как полноценную рабочую систему для повышения эффективности, ускорения принятия решений и масштабирования процессов. На очном интенсиве участники проектируют команды ИИ-агентов под свои задачи. Практическая работа проходит на корпоративной платформе для создания и управления ИИ-агентами ГигаЧат Бизнес и с использованием open source решений с саморазвивающимися агентами. После завершения обучения созданные решения можно развивать и применять в работе. При этом программа не требует глубоких навыков программирования.

Наталья Осипчук, генеральный директор СберУниверситета:

"К 2030 году ИИ-партнеры станут естественной частью повседневной жизни. Важно понимать: ИИ не заменяет человека, а расширяет его возможности. Появляется новая модель взаимодействия, в которой человек работает со своей цифровой командой и даже учится вместе с ней. Наша задача - сделать эти компетенции доступными в масштабе страны: для бизнеса, для системы образования, для преподавателей и студентов. "ГигаАкадемия" - это вклад в подготовку кадров для экономики новой технологической эпохи".

Отдельное направление "ГигаАкадемии" связано с подготовкой системы образования к новой технологической реальности. Программы проекта рассчитаны в том числе на преподавателей вузов и колледжей, которым предстоит обучать студентов работе с ИИ-системами нового поколения. Сбер выступает партнером подготовки и повышения квалификации преподавателей, помогая формировать у педагогов актуальные практические компетенции и внедрять современные подходы к обучению искусственному интеллекту. Это позволит масштабировать ИИ-грамотность и подготовку кадров по всей стране.

Таким образом, "ГигаАкадемия" работает сразу с несколькими аудиториями. Руководители и владельцы бизнеса смогут создавать цифровые команды под конкретные задачи и трансформировать процессы с помощью ИИ. Преподаватели - осваивать современные инструменты и методики, чтобы готовить новое поколение специалистов. Студенты - получать практические навыки проектирования и управления ИИ-командами уже во время обучения.

Рустам Айнетдинов, директор "Школы 21":

"ГигаАкадемия" готовит руководителей к миру, где люди и ИИ работают как единая команда. Современный лидер больше не управляет только людьми или только технологиями - он создает среду, где человеческое мышление и возможности ИИ дополняют друг друга. Люди принимают стратегические решения, ставят цели и контролируют этику, а AI-агенты берут на себя рутину и вычисления. Мы учим проектировать такие гибридные команды - это новый навык эпохи, это переход от одиночных инструментов к полноценной ИИ-архитектуре компании".

Обучение будет проходить очно на базе СберУниверситета и в кампусах "Школы 21" по всей стране. Также в "ГигаАкадемии" будут представлены программы СберУниверситета и "Школы 21" по искусственному интеллекту.

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

