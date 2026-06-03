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Образование Общество

Школа из Похвистневского района стала лучшей в регионе

ПОХВИСТНЕВО. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Школа из села Подбельск имени героя Советского Союза Н. С. Доровского получила почетное звание "Лучшее образовательное учреждение Самарской области" по итогам рейтинга эффективности работы школ региона, сообщили в министерстве образования Самарской области.

Фото: Северо-Восточное управление минобразования СО

Рейтинг, составленный в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети", представляет собой комплексную систему оценки, учитывающую ключевые показатели качества образования и воспитания. Учебное заведение демонстрирует стабильно высокие результаты по всем направлениям.

"Это не просто очередная награда, а закономерный результат многолетней целенаправленной работы всего педагогического коллектива, учеников и родителей. Особенно значимо, что школа уже шестой раз подряд уверенно занимает место в престижной "зеленой зоне" рейтинга образовательных учреждений Самарской области", — отметил директор школы Владимир Уздяев.

Среди достижений школы — стабильно высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ, а также успехи учащихся в региональных и всероссийских олимпиадах и творческих конкурсах.

Нацпроект "Молодежь и дети" направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе "Приоритет 2030". Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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