Губернатор раскритиковал работу СГЭУ

Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) "удостоился" разбора его деятельности от губернатора Вячеслава Федорищева. На оперативном совещании, прошедшем во вторник, 21 июля, глава региона заявил, что вуз превратился в полностью коммерческий проект и способствует монополизации элиты по имущественному признаку.

На оперативке рассматривались результаты сдачи ЕГЭ и ход приемной кампании в вузы. Губернатор отдельно остановил свое внимание именно на СГЭУ.

По его словам, вуз является опорным для экономики региона, однако в нем отсутствует бюджетный набор."В 2025–2026 годах полностью отсутствуют бюджетные места на программах бакалавриата и специалитета. Университет фактически превратился в коммерческий проект. […] Отсутствие бюджетных мест отсекает талантливых абитуриентов из семей с невысоким доходом. А наша задача — чтобы хорошее образование получали все по талантам. Экономический блок региона формируется исключительно из студентов, чьи родители могут оплачивать такое обучение. Для регионального опорного вуза это критическая ошибка, ведущая к монополизации элиты по имущественному признаку", — дал оценку Вячеслав Федорищев.

Ориентация на платежеспособных абитуриентов приводит также к снижению среднего балла ЕГЭ, с которым поступают в этот вуз.

Досталось СГЭУ и за формальный подход к трудоустройству выпускников, дефицит мест в общежитиях, "академическую замкнутость" и "проигрыш в междисциплинарности". "Вуз готовит управленцев вчерашнего дня недостаточно интегрируясь с передовыми инженерными школами региона", — резюмировал губернатор.

Он поручил правительству поставить вопрос о возвращении целевого бюджетного набора в СГЭУ под запрос ключевых работодателей, обязать его создать единый центр карьеры с KPI по проценту трудоустроенных выпускников в первые шесть месяцев и включить вопрос обеспечения жильем студентов в программу развития социальной инфраструктуры области.

Также Вячеслав Федорищев обратил внимание, что вуз длительное время работает без ректора: "Давно в университете нет ректора, есть исполняющие обязанности, они меняются". Он поручил подготовить обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о назначении ректора.