16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор раскритиковал работу СГЭУ Выпускник сызранской школы стал единственным 300-балльником в Самарской области Бесплатно получить профессию и гарантию трудоустройства поможет целевое обучение Самарская область - в десятке регионов-лидеров по числу победителей "Студенческого стартапа-2026" Команда из Самарской области вошла в число сильнейших на финале Турнира Знание.Игра по спортивному "Что? Где? Когда?"

Образование Общество

Губернатор раскритиковал работу СГЭУ

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 493
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) "удостоился" разбора его деятельности от губернатора Вячеслава Федорищева. На оперативном совещании, прошедшем во вторник, 21 июля, глава региона заявил, что вуз превратился в полностью коммерческий проект и способствует монополизации элиты по имущественному признаку.

Фото: Иван Макеев

На оперативке рассматривались результаты сдачи ЕГЭ и ход приемной кампании в вузы. Губернатор отдельно остановил свое внимание именно на СГЭУ.

По его словам, вуз является опорным для экономики региона, однако в нем отсутствует бюджетный набор."В 2025–2026 годах полностью отсутствуют бюджетные места на программах бакалавриата и специалитета. Университет фактически превратился в коммерческий проект. […] Отсутствие бюджетных мест отсекает талантливых абитуриентов из семей с невысоким доходом. А наша задача — чтобы хорошее образование получали все по талантам. Экономический блок региона формируется исключительно из студентов, чьи родители могут оплачивать такое обучение. Для регионального опорного вуза это критическая ошибка, ведущая к монополизации элиты по имущественному признаку", — дал оценку Вячеслав Федорищев.

Ориентация на платежеспособных абитуриентов приводит также к снижению среднего балла ЕГЭ, с которым поступают в этот вуз.

Досталось СГЭУ и за формальный подход к трудоустройству выпускников, дефицит мест в общежитиях, "академическую замкнутость" и "проигрыш в междисциплинарности". "Вуз готовит управленцев вчерашнего дня недостаточно интегрируясь с передовыми инженерными школами региона", — резюмировал губернатор.

Он поручил правительству поставить вопрос о возвращении целевого бюджетного набора в СГЭУ под запрос ключевых работодателей, обязать его создать единый центр карьеры с KPI по проценту трудоустроенных выпускников в первые шесть месяцев и включить вопрос обеспечения жильем студентов в программу развития социальной инфраструктуры области.

Также Вячеслав Федорищев обратил внимание, что вуз длительное время работает без ректора: "Давно в университете нет ректора, есть исполняющие обязанности, они меняются". Он поручил подготовить обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о назначении ректора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2